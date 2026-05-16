5月15日の「NEWSポストセブン」が、タレントの王林の熱愛を報じた。お相手は、「Leo」名義で現役のモデルとして活躍している佐藤ショーン玲央であるという。多数のファッションブランドでモデルを務め、雑誌『Tarzan』の表紙を飾ったこともあるイケメンだ。

「佐藤さんは現在、25歳で、王林さんの3歳下です。モデルとして活躍するだけではなく、モデル事務所でマネジメントをするなど、実業家としての顔もあるようです」（芸能ジャーナリスト）

イケメン年下モデルを射止めた王林。同メディアには、2人が手をつないで歩く、仲むつまじい姿も報じられていた。

バラエティ番組などに多数、出演し、メディアで顔を見ない日はないほどの人気者の王林。そんな彼女の熱愛は、世間から大いに注目された。相手の様子から、Xには彼女の好きな男性のタイプの共通点を指摘する声があがっていた。

《王林のタイプわかりやすい》

《顔が濃いめのがすきだな》

彼女の“男性遍歴”を思い出す人が多いからだろうと、前出の芸能ジャーナリストは語る。

「2023年、彼女の初ロマンスを『NEWSポストセブン』がスクープしました。王林さんは会員制カラオケバーに行った後、意気投合した1人の男性をお持ち帰りしたと報じられたのです。その際のお相手は、EXILEの事務所『LDH』に属するグループ『WOLF HOWL HARMONY』のメンバーのRYOJIさん。目鼻立ちのはっきりした、イケメンアーティストです」

3年前に報じられた相手と同様、日本人とフランス人のハーフである佐藤も、はっきりした顔立ちをしている。両者のビジュアルから、王林の好みが透けて見えたようだ。

「王林さんは、2023年2月に放送されたバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した際、理想の結婚の相手は『外国人がいい』と語っていました。そういう意味でも、ハーフの佐藤さんは、王林さんの理想に近いのかもしれません。しかも、王林さんのほうが彼にぞっこんのようです」（同前）

いま、王林は幸せの絶頂にいるのだろう。