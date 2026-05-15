バイオヒールボのクリーム新サイズ登場♡人気韓国スキンケアを気軽に体験

韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」から、人気クリーム3種の30mLサイズが新登場。持ち歩きしやすいコンパクトなサイズ感で、初めて試す方にもぴったり♡“タンタンクリーム”として人気のハリケアから、毛穴*¹ケア、ツヤ肌仕上げまで、肌悩みに合わせて選べるラインアップに注目です。

ハリ肌へ導く“タンタンクリーム”

「プロバイオダーム™ 3Dリフティングクリーム」は、30mL・1,980円（税込）で2026年5月15日（金）発売。韓国オリーブヤング人気No.1*⁴のハリケアクリームとして支持されているアイテムです。

“ハリ活乳酸菌*⁵”を含む独自成分プロバイオダーム™⁶を配合し、肌環境を健やかに整えながら、17種のペプチド⁷とCore 3D V-uilder™*⁸が弾力感のある肌へ導きます。

濃密ながらべたつきにくいテクスチャーで、肌にぴたっと密着。乾燥やハリ不足が気になる方におすすめです。

※皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

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毛穴*¹ケアも叶えるジェルクリーム

「プロバイオダーム™ コラーゲンリモデリングクリーム」は、30mL・1,980円（税込）。大人の毛穴悩み*¹に着目した、みずみずしいジェルタイプのクリームです。

コラーゲンコンプレックス²と12種のペプチド⁹が肌をうるおいで満たし、ふっくらとした印象へ。さらにLHA¹⁰・PHA¹¹が古い角質をやさしくケアし、なめらかな肌キメへ整えます。

弾けるコラーゲンカプセル*²入りで、軽やかな使用感ながらしっとり感もしっかり♡

うるおい不足によるバタフライゾーンの毛穴*¹が気になる方や、メイクのりを高めたい方にもぴったりのアイテムです。

※皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

ツヤ感重視なら“ツヤ製造クリーム”

2026年3月に登場した「NADプリズセル™ グロウブーストクリーム」も、30mLサイズになってラインアップ。価格は1,980円（税込）です。

次世代スキンケア成分NAD³を約100ppm¹⁶配合し、独自成分NADプリズセル™¹⁴やペプチド¹⁷、ヒアルロン酸¹⁸、セラミド¹⁹などの美容液成分を贅沢に配合。

乾燥やくすみが気になる肌にうるおいを与え、内側*¹⁵から発光するようなツヤ肌へ導きます。

ライトなクリームテクスチャーで朝のメイク前にも使いやすく、べたつきにくいのも魅力。肌管理後のような上質なツヤ感を求める方におすすめです♪

※皮膚刺激テスト完了済み

※全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

毎日のスキンケアをもっと手軽に♡

バイオヒールボの人気クリーム3種が、持ち運びしやすい30mLサイズになったことで、旅行やお泊まり、ジム通いなどさまざまなシーンで活躍しそう♡

気になるアイテムを気軽に試せるサイズ感もうれしいポイントです。

ハリ、毛穴*¹、ツヤと、それぞれの肌悩みに合わせて選びながら、自分らしいスキンケア時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。