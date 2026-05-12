「リファ」がミューズのMISAMOにフォーカスした体験型イベント開催

「リファ（Refa）」が、旗艦店「リファ ギンザ（Refa GINZA）」で体験型企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を開催する。5月20日から「Clun Aira」VIP・GOLD会員向けにプレオープンし、5月30日から全会員向けにグランドオープンする。

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同企画は、MISAMOを「ReFa MUSE」に起用した新プロジェクトの一環として実施。会場では、限定カラーのヘアブラシの先行体験・予約ができるほか、事前予約制のヘアアレンジブースや、MISAMOのメッセージやサインを展示した限定フォトウォール、撮影体験ができるオリジナルフォトプリント機などを用意する。このほか、新ヴィジュアルや会場限定のメイキングムービーを先行公開する。

▪️ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO

会場：ReFa GINZA

所在地：東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE）

営業時間： 平日11:00-20:00（最終入店19:30）、休日10:00-20:00（最終入店19:30）

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