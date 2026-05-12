「これなら乗れそう」「旅に出たくなる」「見た目が上品でかわいい」。

ロイヤルエンフィールドMETEOR 350にまたがった瞬間、教習生たちから聞こえてきたのは、スペックだけでは分からないリアルな感想だった。

ロイヤルエンフィールドは、125年を超える歴史を持つバイクブランド。クラシックで上品なデザインに惹かれる一方で、「海外ブランドはちょっとハードルが高そう」「自分にも扱えるのだろうか」と感じる人もいるかもしれない。

しかし、METEOR 350はそんなイメージをやわらかく変えてくれる1台だ。低めのシート高、ゆったりしたポジション、ロングツーリングを意識した装備によって、またがった瞬間に“自分が乗る姿”を想像しやすい。

今回は武蔵境自動車教習所でバイク免許を取得中の教習生のみなさんに、METEOR 350を体感してもらった。足つき、姿勢、安心感、そしてバイクライフのイメージまで、これからバイクを選ぶ人に近い目線でチェックしていく。

ロイヤルエンフィールドジャパンの公式アンバサダー・mapico（マピコ）さん登場！

気軽でロングツーリングに適したMETEOR 350 シリーズ

イージークルージングの伝統を追求し続けているMETEOR 350（メテオ・サンゴーマル）。シート高が低いだけでなく、座り心地の良さにもこだわっている。扱いやすく、ロングライドでの快適性を求めたモデルだ。

新型METEOR 350は、基本的なスタイルやゆったり走れる350ccクルーザーという性格はそのままに、LED灯火類、USB Type-C高速充電ポート、アシスト＆スリッパークラッチなどを採用。クラシックな見た目の魅力を残しながら、日常使いやツーリングでの扱いやすさを高めている。

中でもAurora（オーロラ）は、ツーリングスクリーンやツーリングシート、パッセンジャーバックレストを標準装備するなど、ロングツーリングを楽しみたいライダーにうれしい装備が充実している。さらに調整式レバーも採用されているため、手の大きさに合わせて操作しやすい位置に調整できるのもポイントだ。クラシックな雰囲気に惹かれるだけでなく、実際にまたがると“これなら乗れそう”と思わせてくれる身近さも、METEOR 350 Auroraの魅力である。

METEOR 350 Aurora SPEC

カラー：Aurora Red

価格：795,300円（税込） カラー：Aurora Retro Green

価格：795,300円（税込）

●全長/全幅/全高：2140mm/845mm/ 1,310mm

●車両重量：191kg

●シート高：765mm

●燃料タンク容量：15ℓ

●エンジン:空冷4サイクル単気筒SOHC ２バルブ

●総排気量：349cc

●最高出力：20PS/6100rpm

●最大トルク：27N・m/4000rpm

●変速機： 5速リターン

●ブレーキ形式：前φ300mmディスク／ABS、後φ270mmディスク／ABS

●タイヤサイズ：前100/90-19／後140/70-17

●その他標準装備：LEDヘッドライト、ツーリングスクリーン、簡易型ナビゲーションシステムトリッパー、USB Type-C高速充電ポート、パッセンジャーバックレスト

●カラー：Aurora Retoro Green、Aurora Red

カラー：Sundowner Orange

Sundowner Special edition

日本市場導入記念モデル（限定50台）

価格：815,100円（税込） カラー：Supernova Black

価格：795,300円（税込）

カラー：Fireball Orange

価格：762,300円（税込） カラー：Fireball Grey

価格：762,300円（税込）

カラー：Stellar Matt Grey

価格：777,700円（税込） カラー：Stellar Marine Blue

価格：777,700円（税込）

またがった瞬間、イメージが変わる！

METEOR 350の“乗れそう感”をリアルチェック

憧れのバイクライフを目指して免許を取得中の教習生のみなさんにとって、教習車以外のバイクにまたがるのはドキドキの大興奮！ と思いきや、意外としっかりとイメージしている人が多かった。またがりだけでなく、さまざまな部分をチェックする方もいた。

クラッチの違いも体感できて、またがり以上の情報を持って帰ってもらった



また、東京モーターサイクルショーで注目を集めたBULLET 650（ブリット650）のバトルシップブルーが日本初展示。教習所の方たちも訪れて賑わった。

ショットガンを所有する二輪教官：若井 慎一さんも「気になるんですよ」とBULLET 650のまたがり体験 現在普通二輪の教習中だが、存在感のあるBULLET 650を見て「大型二輪も……」と考えてしまう人もいた

『乗った時の姿勢が好き！』

くうたさん（20代女性／身長147cm）

身長的なものもあってか、足付き性にはこだわりがあるくうたさん「足が付くだけじゃなくて、バランスの取りやすさが大事なんです」と教えてくれた。メテオの足付きは「片足がベッタリ付いて、バランスも取りやすくて安心できます。ハンドル位置がちょっと遠いかなぁ」とリアルに愛車選びモード。

実は東京モーターサイクルショーでロイヤルエンフィールドをよく知り、またがってみたかったが「人が多すぎて諦めたんです」という理由があった。

『上品で女の子も乗れそう』

しのさん（10代女性／身長154cm）

ご両親も兄もバイクに乗っているという、ライダーファミリーなしのさん。現在取得中の免許が小型二輪なので、350ccの車体はまだ「ちょっと怖い」と感じる。ただしハンドル位置などはちょうど良さを感じているので、次なる普通二輪取得へ向けて「取りたいですね」と意欲が強まったようだ。

デザインの上品さにも注目し「上品で女の子も乗れそう」の後にハートマークをつけてくれるほど。

『バイクライフのイメージとピッタリです』

旅人さん（20代男性／身長173cm）

趣味の電車旅からバイクの免許取得へと至ったとのこと。バイクだから行ける場所（公共の交通機関が通っていないなど）へバイクで行きたいと具体的なイメージを持っている。

“旅の相棒”としてバイクを捉え「東北一周とかしたいですね」と夢を膨らませる。それだけにシーソー式のシフトペダルやフォワードコントロールのステップなど、説明を受けるたびに「これは良い！」と目を輝かせた。免許取得後のバイク選びに新しい選択肢が加わったと喜んでいた。

『いつかは乗りたいバイク』

ロイ子さん（20代男性／身長174cm）

二輪免許は取得済みで、四輪の免許を取得中のロイ子さん。現在はヤマハ・FZR250R（けっこう古い！）に乗っている。

好みが違うかな？ と思いきや「こういうクラシカルな空冷単気筒とか二気筒のバイクも好きなんですよ」と目を輝かせる。ロイヤルエンフィールドには気軽な外車というイメージを持っていると言い、足付きも良いし、ハンドル位置もちょうど良く、安心感を感じたとのこと。」今じゃないですけど、年齢を重ねた時にこういうバイクでロングツーリングを楽しみたいなぁ」と思いを馳せていた。

『気軽に乗れそう』

MICKさん（30代男性／身長174cm）

映画に出てくるような、広大な場所をのんびりとソロツーリングで楽しむ。MICKさんがイメージするバイクライフだ。ロングライドに特化したメテオ350はイメージとも合致する。足付きはすごく良く、安心感も感じられるので「気軽に乗れそうですよね」と笑顔になる。

今回の展示&またがり体験までロイヤルエンフィールドの知識がなかったそうで、バイク選びが広がったようだ。現在は普通二輪の免許を取得するべく教習所に通っているが、隣にあったBULLET650の存在感が気になる様子。「大型二輪の免許も欲しくなっちゃいました」と言っていた。

【取材協力】武蔵境自動車教習所

JR中央線武蔵境駅から徒歩5分、西武多摩川線武蔵境駅から徒歩6分など駅近。さらに西武バスや関東バスの停留所からも徒歩1分というアクセスに便利な武蔵境自動車教習所。

定休日がなく（＊1）教習を行なっているほか、オンラインでの学科教習にも対応しているのがうれしい。ペーパードライバー講習（二輪・四輪）にも対応していて、リターンライダーには頼もしい存在。

＊1:年末年始、臨時休業あり。

武蔵境自動車教習所で取得できるバイクの免許は、普通二輪車(400cc以下)、普通二輪AT車(400cc以下)、小型限定二輪車(125cc以下)、小型限定二輪AT車(125cc以下)、大型二輪車(400cc超)。大型二輪車の教習は普通二輪（MT）免許保持者のみが対象。

普通二輪車(400cc以下)の教習風景 普通二輪車(400cc以下)の教習車はホンダのNX400 大型二輪車(400cc超)の教習車はホンダのNC750X

●武蔵境自動車教習所

住所：〒180-0022 東京都武蔵野市境2-6-43

電話：0120-15-6343

HP：https://musasisakai-ds.co.jp

営業時間：8:00~21:00（日曜のみ 8:00~19:00）

【イベント協力】

ROYAL ENFIELD TOKYO CENTRAL（マイテックRealize）

2年連続で販売日本一に輝いたROYAL ENFIELD TOKYO CENTRAL 。大きな特徴としてロイヤルエンフィールドの全車種を展示しているだけでなく、試乗車まで用意している。またがりたい、試乗したい人はお店にGOだ。

住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前4-25-19

TEL：03-5941-7753

Eメール：re.mutt.tokyocentral@gmail.com

定休日：木曜

（編集協力：ピーシーアイ株式会社）