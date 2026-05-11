秋篠宮家の紀子さまと次女・佳子さまは5月7日、東京・港区のホテルで国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40周年を記念するイベントに出席された。

「1919年に英国で創設された『セーブ・ザ・チルドレン』は、紛争や貧困、自然災害など様々な困難を抱える子どもを支援する活動に取り組んでいます。日本では、英国で総裁を務めるアン王女が美智子さまに日本法人設立を提案されたことをきっかけに、1986年5月に設立されました」（皇室担当記者）

この日のイベントでは、団体の活動の歩みを紹介する展示を見学された紀子さまと佳子さま。能登半島地震で被災した子どもたちに配布されたおもちゃや衛生用品を手に取りながら、担当者の説明に熱心に耳を傾けられる場面もあった。

そんな紀子さまと佳子さまは、7年前の2019年5月もお二方で同団体のイベントに出席されていた。当時はそろって和装で臨まれていたが、今回は華やかな洋装でのお出ましとなった。

紀子さまは、生地一面に刺繍があしらわれたターコイズブルーのセットアップをお召しに。身に付けられていたアクセサリーは、小ぶりなパールのステーションネックレスとブレスレットで統一されていた。

そして佳子さまがお召しになっていたのは、トップス全体に紫を基調としたカトレアが刺繍された上品なパンツドレス。鮮やかなブルーのボトムスはシースルータイプとなっており、ふんわりとしたシルエットが印象的だった。

「佳子さまのお召し物は、2023年11月のペルーご訪問でお召しになっていたワンピースと色・タイプ違いの商品だと見受けられます。紀子さまとは異なるタイプのお召し物でしたが、お二方のファッションには、寒色寄りの色味と刺繍をあしらった華やかなデザインが共通していました」（ファッションライター）

そうした“華やかなリンクコーデ”は、最近でも見受けられていた。

秋篠宮ご一家は3日に、都内で開かれた日本人パラグアイ移住90周年を記念したコンサートをご鑑賞。その際、紀子さまは、白地にピンクの薔薇などがプリントされた華やかなワンピースをお召しに。佳子さまは白いボレロに、花柄の刺繍があしらわれた深紅のワンピースをお召しになっていた。

前出のファッションライターは言う。

「このときも紀子さまと佳子さまのお召し物には、暖色系の色味や花柄のモチーフがリンクしていました。紀子さまは2019年のポーランドご訪問でもお召しになっていましたが、最近では見られなかったワンピースです。

紀子さまの花柄ワンピースが珍しかったのか、SNSでは“素敵”と絶賛する声もあれば、“旅館の魔法瓶のよう”と驚く声も上がっていました。いっぽう母娘でのお出ましでは、以前よりも紀子さまのファッションが華美になった印象です。“攻め”と見ることもできますが、佳子さまとのリンクを意識されているのかもしれません」

最近では、母娘公務も急増している紀子さまと佳子さま。お二方は昨年8月に広島、同年10月に香川を訪問し、今年4月も「圓照寺門跡 山村御流いけばな展」や「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート2026」をご一緒に鑑賞されていた。

「紀子さまと佳子さまで足を運ばれたいけばな展とチャリティーコンサートは、以前まで紀子さまお一人で訪問されていました。また、お召し物に関して言えば、昨年8月に広島の原爆養護ホームを訪問された際、お二方とも水色のシャツに黒いボトムスで揃えられていたことも話題を呼びました」（前出・皇室担当記者）

随所に歩調を揃えられている様子が感じられる母娘の変化について、前出の皇室担当記者はこう続ける。

「秋篠宮家には皇位継承順位一位の秋篠宮さまと、二位の長男・悠仁さまがいらっしゃいます。しかし近年では、ご家族仲に対するネガティブなイメージが広がっていました。秋篠宮ご夫妻は長女・眞子さんと小室圭さんの結婚に関して難色を示されていましたが、佳子さまはお姉さまに寄り添われていました。

また、2023年に佳子さまが旧御仮寓所（現・秋篠宮邸分室）で“一人暮らし”をなさっていると公表され、一時は“ご一家の関係性に溝が生まれた”という報道もありました。ここ数年で“母娘公務”が増えた背景には、家族円満なイメージを高めたいという紀子さまのご意向もあるのかもしれません。

ご公務においては、TPOに合わせてお召し物を選ばれていることと拝察します。その上で、紀子さまと佳子さまでお互いに歩調を合わせ、“連帯感”を高められているのではないでしょうか」

母娘で一致団結――。紀子さまと佳子さまの“リンクコーデ”は、この先も増えるだろうか。