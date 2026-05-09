ニューストップ > ライフスタイルニュース > 新入社員「お茶お願いします！」妻「う、うん…」夫の会社の社員の話… 新入社員「お茶お願いします！」妻「う、うん…」夫の会社の社員の話しぶりに違和感…その態度は何さま!? 新入社員「お茶お願いします！」妻「う、うん…」夫の会社の社員の話しぶりに違和感…その態度は何さま!? 2026年5月9日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ うーん、もしや…夫に合わせて早朝出勤してる…？最初はいい子だと思っていたのに、その態度。アナタはなに様ですか。そしてコンペが近づくにつれて彼女の態度はますます横柄に。妻を差し置いて、“自分が1番わかっている”感も出してきて…!?>>【まんが】新入社員が妻気取り!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】新入社員が妻気取り!? 「すぐバレる嘘を…通帳見せてよ！」その一言で崩れた夫の嘘…逆ギレから論点ずらし…最後はキモすぎる逃げ方【裏切りには代償を Vol.53】 「元カノが勝手に婚姻届出してた…！」こんなことってある!? 監視愛がひどい元カノの本性とは