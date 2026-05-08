【独自】「免許返納しようと」磐越道21人死傷　逮捕の運転手が事故3日前話す　前日夜に飲酒か　バス会社と学校で説明に食い違いも

17歳の高校生が犠牲となった福島県磐越道で発生したバス事故で新たな証言です。

バス会社と高校の主張が食い違う中、運転手が行きつけだったという飲食店の店主を取材。

事故の3日前、免許返納について話していたことが新たに分かりました。

1995年に撮影された映像で「トレーニングしてきた分のことだけ出れば良いと考えてますんで、順位とか記録というのは、その後にやはりついてくるものであると」と話すのは、高校の陸上部監督を務めていた若山哲夫容疑者（68）。

この映像から31年後、高校生を乗せたバスを運転し21人が死傷した事故を起こすことに。

8日午前、マイクロバスを貸し出した新潟市内のレンタカー店では、国土交通省の職員による立ち入り調査が行われました。

店には、高校生20人を乗せていた車両と同型のマイクロバスがありました。

事故車両と比較すると、高速道路で起きた事故の衝撃がいかにすさまじいものだったかが分かります。

福島県の磐越自動車道で起きたバス事故。

練習試合に向かうためバスに乗っていた新潟市の北越高校ソフトテニス部員・稲垣尋斗さん（17）が、車の外に投げ出され亡くなりました。

若山容疑者は、旅客輸送に必要な二種免許を持っていなかったことが判明。

調べに対し、「時速90kmから100kmで走っていた。速度の見極めが甘かった」などと容疑を認めているということです。

警察は、8日朝からマイクロバスや運転手を手配した運行会社に家宅捜索に入りました。

捜索が続く中、取材に応じたバス会社社長に対し、学校側との“食い違う主張”について質問が飛びました。

蒲原鉄道・茂野一弘社長：

（Q.まだボランティアという認識？）ボランティアということは、私から言った話ではないと思うので、営業してる中で受け付けをしてきた一つだというふうに認識。（Q.金銭の受け取りは発生しない状況だった）はい、今のところは。

6日の会見で、バス会社は学校側から貸し切りバスではなくレンタカーと運転手の手配を依頼されたと説明しました。

蒲原鉄道・金子賢二営業担当：

青ナンバー（営業車）を使うとやっぱり今高くつきますので、結果的に「安いものを探してよ」と、それがレンタカーにたどり着く。

ところが7日夜に会見を行った北越高校は、このバス会社側の説明を全面否定したのです。

北越高校・灰野正宏校長：

顧問によれば、全体行程、人数を伝えるという形で、バスの手配をお願いしており、こうした発言はないと確認している。（Q.安くしてと依頼した）事実ではございません。

学校側は「貸し切りバスの手配を依頼した」として後日、代金を支払う予定だったと説明。

バス会社の「学校側から手数料は受け取っていない」とする主張とは食い違い、意見が対立しています。

警察が違法な旅客輸送行為、いわゆる“白バス”に当たるかどうかも視野に捜査を進める中、事故を起こした運転手・若山容疑者を巡って、「目の焦点が合ってないような、トボトボと歩いてく」など、気になる証言が続々と出ていて、中には、足腰が悪く、事故の直前“免許を返納しようとしていた”との証言も出ています。

地元のタクシー会社関係者は「足腰がちょっと（悪い）。なんで断らなかったのかと」「（車の）乗り降りも大変なくらい足が悪いくらいな人」などと話し、若山容疑者がよく通っていたという飲食店の店主は、2カ月ほど前からある変化を感じていたといいます。

若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主：

3月くらいに来たときから「あれ、おかしいな？」と。なんかおかしい。歩くときもあんなちゃんと歩くのに、いま傘をついてこんな歩き方。

3月ごろから傘でつえを突きながら歩いていたという若山容疑者。

そして、飲食店の店主によると、事故を起こす3日ほど前には、「『もう自分の車も乗らないんだ』って。教え子が『赤ちゃん産んだから見に来て』って新潟なんだけど、もう『電車で行った』って言ってた。その時に『ママ僕68（歳）になったから免許上げようと思って』と言ってた。（Q.上げる？）返納するってこと免許を」と話すなど、自ら「免許を返納する」と発言したといいます。

また、飲食店の店主は「ほんと事故起こす3日前に言った。自分の車も乗らないって言ってるのに、バスなんかできるはずないと思うのに。なんであの状態で引き受けたのか、不思議でならない」と語りました。

さらに地元のタクシー会社関係社からは、事故を起こす前日の行動について、「午後5時半くらいに一度飲み屋さんに行って、帰りが別の所から午後8時過ぎくらい。ひょっとするとアルコールが残る可能性がある」といった証言が聞かれました。

午後5時半ごろ、若山容疑者がタクシーを利用し、飲食店に酒を飲みに出かけ、午後8時過ぎに帰宅したといいます。

翌日の早朝、若山容疑者はバスを借りたあと、午前5時半に北越高校を出発し、福島県に向かう道中で事故を起こしたとみられます。

警察は、バス会社からパソコンに入っていたデータや書類などを押収し、事故の実態解明を進めています。