ROSE BUD×ディズニーの限定コレクション♡ヴィランズTシャツが登場

「ROSE BUD」から、ディズニーヴィランズをテーマにした特別なカプセルコレクションが登場♡映画をテーマにしたTシャツプロジェクト「COLSUN」とのコラボレーションにより、『白雪姫』や『眠れる森の美女』、『リトル・マーメイド』などの悪役たちをモードに表現したアイテムがラインナップします。2026年5月9日（土）より、ROSE BUD全店舗（アウトレット店を除く）で限定発売される注目コレクションをチェックしてみて♪

ディズニーヴィランズが主役♡

今回のコレクションでは、ディズニー作品を象徴するヴィランズたちが大胆にデザインされたTシャツが勢ぞろい。

単なるキャラクターアイテムではなく、映画への愛情や世界観をアートのように落とし込んだデザインが魅力です。

「VILLANS ALL STAR S/S TEE」は、さまざまなヴィランズを集結させたインパクト抜群の1枚。価格は7,920円で、カラーはWHITE、BLACK、PINKの3色展開です。

「INCREDIBLY FABULOUS VILLANS S/S TEE」は、華やかさと毒っ気を感じるデザインが印象的。価格は7,920円、カラーはWHITEとBurgundyの2色がラインナップします。

さらに、『シンデレラ』に登場するルシファーをモチーフにした「LUCIFER S/S TEE」は、WHITEとBLACKの2色展開で7,920円。猫好きにもたまらないキャッチーなデザインに仕上がっています。

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モードに楽しむ限定Tシャツ

『101匹わんちゃん』のクルエラをモチーフにした「CRUELLA DE VIL S/S TEE」は、WHITEとREDの2色展開。

強さとファッション性を感じさせるグラフィックが印象的で、シンプルなボトムと合わせるだけでも存在感たっぷりです。価格は7,920円。

また、『白雪姫』の女王をデザインした「QUEEN GRIMHILDE S/S TEE」はWHITEカラーのみを展開。ダークでミステリアスなムードが、大人のカジュアルスタイルにぴったりです。価格は7,920円。

『リトル・マーメイド』のアースラをデザインした「URSULA RINGER S/S TEE」も登場。

WHITEカラーで仕上げられたリンガーTシャツは、ヴィンテージ感のある雰囲気が魅力です。こちらも価格は7,920円です。

どのアイテムも、日常に自然と溶け込むファッション性の高さが魅力。ディズニー好きはもちろん、モード感のあるTシャツを探している方にもおすすめです♡

©Disney

※店舗により在庫状況が異なる場合があります。

※数量には限りがあります。完売の際はご了承ください。

発売情報をチェック♪

今回のカプセルコレクションは、2026年5月9日（土）よりROSE BUD全店舗にて発売開始。※アウトレット店は対象外です。

また、ROSE BUD公式オンラインストアでは先行発売中なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ♪ヴィランズたちの妖しく魅力的な世界観を、ぜひこの夏のコーディネートに取り入れてみてください。