◆米大リーグ レイズ３―０ブルージェイズ（６日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３打数１安打、１四球で、２試合連続弾とはならなかったが、６試合連続安打、９試合連続出塁をマークした。チームは４安打無得点と打線が沈黙して敗れて４連敗となった。

レイズの先発は２１〜２３年に３年連続２ケタ勝利を挙げた左腕のマクラナハン。初回１死走者なしの１打席目は、１ボールから甘く入った９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球をはじき返すと、打球速度１１２・２マイル（約１８０・６キロ）という強烈な当たりで左翼線への二塁打とした。先取点にはつながらなかったが、６試合連続安打で、二塁塁上では小さく手をたたきながら自軍ベンチへ頭を下げるお辞儀も見せた。

両軍無得点の４回先頭で迎えた２打席目は右飛。４回に先発のコービンが２点を失い、２点を追う６回２死走者なしの３打席目はフルカウントから四球を選んで出塁した。４番手右腕・ベーカーと対戦した８回２死走者なしの４打席目は、二ゴロに倒れた。

０―２の８回無死二塁では、カミネロの三塁線への強烈な当たりを横っ跳びで好捕。すぐに立ち上がって一塁へ送球してアウトにすると、岡本は小さく笑みを見せた。マウンドのバーランドは両手をたたいて美守をたたえていた。さらに２死一、二塁でもシンプソンの三塁ベンチ前のフライにも飛びついた。補球こそできなかったが、勢い余って三塁ベンチに入るほどの気迫を見せた。

前日５日（同６日）は、５月で５発目となる１０号ソロを右中間席へ放った岡本。打順も４月は４〜７番だったが、３日（同４日）からは、２、３番の上位を任された。