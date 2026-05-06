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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「【GW最終日】追加ボーナスなしで時給2700円!? 各社単価高騰のバブルに乗って１万円達成！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」を公開した。動画では、ゴールデンウィーク最終日の配達稼働の様子に密着し、高単価が飛び交う状況で効率よく稼ぐリアルな姿が収められている。



せーけんさんは、GW最終日の昼ピーク時に稼働を開始。この日は「ロケットナウ」でも高単価な案件が飛び交っており、Uber Eatsと掛け合わせて効率的に配達を進めていく。序盤から順調に件数をこなし、商業施設内のフードコートにあるサブウェイや、ピザハットでの同店舗トリプル案件、マクドナルドでの紙袋4つに及ぶ大量注文など、次々とオファーをさばいていく姿が収められている。



稼働中には、iPhone向けのショートカットアプリを活用し、分単価や時給換算を瞬時に計算する工夫も紹介された。「案件ごとの時給がパッとわかるのでオススメ」と語り、オファーを受けるかどうかのシビアな判断基準を明かしている。また、「世間が休みの時に働くのが好き」と、独自のモチベーションについても触れた。最終的に3.5時間の稼働で14件の配達を完了し、合計1万93円、時給換算で約2800円という好成績を収めている。



動画の最後では、夜の稼働状況や、視聴者から寄せられたコメントへの回答も行われた。「建物名が確認できないアパート」への不満や「服の日焼け対策」、さらに「ケチャップを2つもらってきてください」といったイレギュラーな要望への対応など、配達員ならではの悩みやあるあるエピソードを共有している。実際の稼働風景や効率よく稼ぐための実践的なテクニックは、現役の配達員にとって大いに参考になりそうだ。