なこなこ・なごみ＆こーくん、離婚発表「1番の理解者であることは変わりません」2024年の交際7年記念日に入籍【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみ（26）とこーくん（28）が5月5日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。離婚したことを発表した。
【写真】なこなこカップル、ステージ上で公開プロポーズ＆キス
2人は話し合いを重ねて離婚に至ったと発表。なごみは「これまで2人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています」とコメント。「共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です」と感謝し、「これからもこーくんは私にとって1番の理解者です」とつづった。
こーくんは「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」となごみと交際してからの9年間を回顧。「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の1番の理解者であることは変わりません」と記している。
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設した。2024年3月2日、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表し、交際7年記念日となる10月3日に入籍。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。
これまで2人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって1番の理解者です。
また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします。
僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。
9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の1番の理解者であることは変わりません。
これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます。今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします。
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◆なごみ＆こーくん、離婚発表
2人は話し合いを重ねて離婚に至ったと発表。なごみは「これまで2人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています」とコメント。「共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です」と感謝し、「これからもこーくんは私にとって1番の理解者です」とつづった。
◆なごみ＆こーくん、2024年10月に入籍
なごみは2000年3月2日生まれ、こーくんは1997年10月18日生まれ、ともに兵庫県出身。2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTubeを開設した。2024年3月2日、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表し、交際7年記念日となる10月3日に入籍。2025年2月に個人活動に専念するためになこなこチャンネルを終了していた。（modelpress編集部）
◆なごみコメント全文
私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。
これまで2人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって1番の理解者です。
また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします。
◆こーくんコメント全文
僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。
9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の1番の理解者であることは変わりません。
これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます。今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします。
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