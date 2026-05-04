ALL1,000円以下だって！！【3COINS】コスパよくきれいになれる♡「ボディケアグッズ」

GW明けからますます暑くなり、あっという間に半袖シーズンとなりそう。そんななか、服を綺麗に着こなすべくボディケアに力を入れるなら、【3COINS（スリーコインズ）】のアイテムで気軽に始めてみて。今回ピックアップしたのは1,000円以下でゲットできるアイテムたち。ライフスタイルに合わせて、まずはひとつ手に取ってみて。

初心者にうれしい波型ローラー

【3COINS】「フォームローラー／hemle」\880（税込）

直径 約14 × 縦33cmと大きさがありながらも、部屋に馴染みやすいライトベージュのフォームローラーです。ゴツゴツした凹凸タイプを愛用している筆者ですが、刺激の強さが気になっていたので、心地よく感じられそうな波形の控えめな突起に惹かれます。寝転がって動画や読書を楽しみながら、気になる部分に当てて気楽に使えそう。

片手で使えるデコルテ専用ローラー

【3COINS】「デコルテケアローラー／hemle」\297（税込・セール価格）

夏服で露出が増える一方、デスクワークや冷房でのコリが気になるデコルテまわり。その部分に特化したローラーが、なんとタイムセール価格で300円以下に。家でもオフィスでも、冷たい感触の鋼製ボールで心地よい刺激を与えてみて。

全身使えるスリムローラー

【3COINS】「スティックボディケアローラー／hemle」\550（税込）

13個のローラーがついた、直径 約5cmと扱いやすいスリムな形状のフォームローラー。ハンドルを握って転がすタイプで、力加減しやすいのがメリットです。首まわりからふくらはぎまで全身に使えるので、日によってケアしたい部位が変わっても買い替えの必要はナシ。

美髪を助けるシルク製キャップ

【3COINS】「シルクナイトキャップ／and us」\880（税込）

憧れるけれどシルク製品は高い……という考えを覆す、1,000円出してもおつりがくるナイトキャップ。気づかぬうちに動いて摩擦を受ける髪を、やさしく守ってくれます。静電気が起きにくく吸湿・放湿にも優れているので、汗をかきやすい就寝中にはうってつけ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。