【略語クイズ】「PRODUCE 101 JAPAN」の略語は？話題沸騰中のオーディション番組！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、2文字です。

「PRODUCE 101 JAPAN」の略語はなんでしょうか？

正解は「日プ」でした！

PRODUCE 101 JAPANとは、韓国発のオーディション番組『PRODUCE 101』の日本版。

日プ以外に、日本版プデュと呼ばれることも。

2019年にJO1、2021年にINI、2023年にME:Iと3つの人気グループが誕生。

現在、第4弾の『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が放送されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 OFFICIAL SITE』