【略語クイズ】「PRODUCE 101 JAPAN」の略語は？話題沸騰中のオーディション番組！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「PRODUCE 101 JAPAN」の略語は？
「PRODUCE 101 JAPAN」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、2文字です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「日プ」でした！
PRODUCE 101 JAPANとは、韓国発のオーディション番組『PRODUCE 101』の日本版。
日プ以外に、日本版プデュと呼ばれることも。
2019年にJO1、2021年にINI、2023年にME:Iと3つの人気グループが誕生。
現在、第4弾の『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が放送されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 OFFICIAL SITE』
ライター Ray WEB編集部