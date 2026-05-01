横田真悠（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/01】モデルで女優の横田真悠が4月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。

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◆横田真悠、美脚映える衣装姿披露


横田は「最近の衣装」とつづり、写真を複数枚公開。ブルーの扉を背景に、白の長袖シャツにウエストが絞られた花柄のミニワンピース、グレーの靴下を合わせたスタイルや、ブルーのアウターに裾がアシンメトリーな膝丈レーススカート、黒いショートブーツを合わせたスタイルなど、いずれもスラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。その他、デニムのセットアップや黒のトップスに白のロングスカートを合わせた姿など、様々な衣装姿を披露している。

◆横田真悠の投稿が話題


この投稿には「どれも可愛い」「全部似合いますね」「どの系統も似合うのすごい」「骨格レベチ」「天使みたい」「色んな姿見れて嬉しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

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