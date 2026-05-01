横田真悠、美脚際立つ衣装ショット一挙公開「どの系統も似合うのすごい」「骨格レベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルで女優の横田真悠が4月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル、ミニ丈からほっそり美脚披露
横田は「最近の衣装」とつづり、写真を複数枚公開。ブルーの扉を背景に、白の長袖シャツにウエストが絞られた花柄のミニワンピース、グレーの靴下を合わせたスタイルや、ブルーのアウターに裾がアシンメトリーな膝丈レーススカート、黒いショートブーツを合わせたスタイルなど、いずれもスラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。その他、デニムのセットアップや黒のトップスに白のロングスカートを合わせた姿など、様々な衣装姿を披露している。
この投稿には「どれも可愛い」「全部似合いますね」「どの系統も似合うのすごい」「骨格レベチ」「天使みたい」「色んな姿見れて嬉しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル、ミニ丈からほっそり美脚披露
◆横田真悠、美脚映える衣装姿披露
横田は「最近の衣装」とつづり、写真を複数枚公開。ブルーの扉を背景に、白の長袖シャツにウエストが絞られた花柄のミニワンピース、グレーの靴下を合わせたスタイルや、ブルーのアウターに裾がアシンメトリーな膝丈レーススカート、黒いショートブーツを合わせたスタイルなど、いずれもスラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。その他、デニムのセットアップや黒のトップスに白のロングスカートを合わせた姿など、様々な衣装姿を披露している。
◆横田真悠の投稿が話題
この投稿には「どれも可愛い」「全部似合いますね」「どの系統も似合うのすごい」「骨格レベチ」「天使みたい」「色んな姿見れて嬉しい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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