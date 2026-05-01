心斎橋駅直結のナチュラルスーパー誕生！「ビオラル」がミナミ初出店、体にうれしいヘルシーグルメも充実
大阪・心斎橋に、健康志向のライフスタイルを提案する注目スポットが誕生する。ライフコーポレーションは2026年4月25日、新商業施設クオーツ心斎橋(大阪メトロ 心斎橋駅直結)の地下2階に、ナチュラルスーパーマーケット「ビオラルクオーツ心斎橋店」をオープン。近畿圏でのビオラルの出店は約1年ぶりとなる。
【写真】大阪メトロ 心斎橋駅直結の商業施設「クオーツ心斎橋」。「ビオラルクオーツ心斎橋店」は、こちらの地下2階にある
■心斎橋で“ナチュラルライフ”を提案する新拠点
商業施設やオフィス、ホテルが集まる心斎橋エリアに登場する同店は、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに掲げる。店内には約3500種類の商品が並び、そのうち約1000種類がオーガニック商品という充実ぶり。
美容・健康のトレンドに合わせた充実の品ぞろえ。20代から40代の美容意識の高い女性を中心に、日常に取り入れやすい“ナチュラルライフスタイル”を提案する。
■サンドイッチやスムージーなど軽食も充実
入口付近には専用のショーケースとレジを設置。国産有機小麦のパンを使ったサンドイッチや有機小松菜や有機バナナのスムージー、米粉使用のドーナツなど、素材にこだわった軽食がそろう。
店内には9席のイートインスペースもあり、ランチや買い物の合間の休憩にもぴったりだ。
さらに、周辺のオフィスワーカーや来街者に向けて、健康や食品添加物に配慮した惣菜や弁当も豊富に用意。一般社団法人全国スーパーマーケット協会主催の「お弁当・お惣菜大賞2026」惣菜部門で、最優秀賞を受賞した「北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ」も取り扱う。
■人気PB「BIO-RAL」の新商品が続々
健康や自然志向にあわせ、550種類以上の商品を展開するプライベートブランド「BIO-RAL(ビオラル)」からは、30種類以上の新商品を発売。グルテンフリーの米粉クッキーや、てんさい糖を使用したグミの新フレーバーなど、健康志向とおいしさを両立した商品がそろう。子ども向けのお菓子や冷凍ワンプレート商品も加わり、幅広い世代のニーズに応える。
■生鮮から地元グルメまで幅広く展開
地元発の人気商品も見逃せない。北堀江の人気洋菓子店パティスリーアクイユのクッキーは、9種類を用意。さらに、都市養蜂を手がける「大阪ハニー」の希少なハチミツや、そのハチミツを使ったスイーツもラインナップ。堀江のクラフトブルワリー「BAK」からは、同店を代表する3アイテムがそろい、ローカルの魅力を発信する。
■“ゆる健康志向”にも対応
「ゆる腸活」「ゆるグルテンフリー」「ゆる薬膳」といったトレンドにあわせた商品も豊富に展開。なかでも注目は、国際薬膳学院監修の「動物性原料不使用 薬膳カレールー」。国産なつめや国産小麦粉を使用し、ヴィーガン認証も取得した本格派の味わいが魅力だ。
ほかにも、甘酒や薬膳茶、グルテンフリー食品など、無理なく日常に取り入れられる“ゆる健康志向”なアイテムがそろうのも特徴。
2016年に新業態として1号店をオープンしたビオラルも今年で10周年。健康志向の高まりを背景に出店を続けており、5月2日(土)には、商業施設「なんばマルイ」地下1階に「ビオラルなんばマルイ店」もオープン予定。心斎橋の新店もまた、忙しい都市生活の中で“おいしく整える”選択肢として注目を集めそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
取材・文・撮影＝二木繁美
【写真】大阪メトロ 心斎橋駅直結の商業施設「クオーツ心斎橋」。「ビオラルクオーツ心斎橋店」は、こちらの地下2階にある
■心斎橋で“ナチュラルライフ”を提案する新拠点
美容・健康のトレンドに合わせた充実の品ぞろえ。20代から40代の美容意識の高い女性を中心に、日常に取り入れやすい“ナチュラルライフスタイル”を提案する。
■サンドイッチやスムージーなど軽食も充実
入口付近には専用のショーケースとレジを設置。国産有機小麦のパンを使ったサンドイッチや有機小松菜や有機バナナのスムージー、米粉使用のドーナツなど、素材にこだわった軽食がそろう。
店内には9席のイートインスペースもあり、ランチや買い物の合間の休憩にもぴったりだ。
さらに、周辺のオフィスワーカーや来街者に向けて、健康や食品添加物に配慮した惣菜や弁当も豊富に用意。一般社団法人全国スーパーマーケット協会主催の「お弁当・お惣菜大賞2026」惣菜部門で、最優秀賞を受賞した「北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ」も取り扱う。
■人気PB「BIO-RAL」の新商品が続々
健康や自然志向にあわせ、550種類以上の商品を展開するプライベートブランド「BIO-RAL(ビオラル)」からは、30種類以上の新商品を発売。グルテンフリーの米粉クッキーや、てんさい糖を使用したグミの新フレーバーなど、健康志向とおいしさを両立した商品がそろう。子ども向けのお菓子や冷凍ワンプレート商品も加わり、幅広い世代のニーズに応える。
■生鮮から地元グルメまで幅広く展開
地元発の人気商品も見逃せない。北堀江の人気洋菓子店パティスリーアクイユのクッキーは、9種類を用意。さらに、都市養蜂を手がける「大阪ハニー」の希少なハチミツや、そのハチミツを使ったスイーツもラインナップ。堀江のクラフトブルワリー「BAK」からは、同店を代表する3アイテムがそろい、ローカルの魅力を発信する。
■“ゆる健康志向”にも対応
「ゆる腸活」「ゆるグルテンフリー」「ゆる薬膳」といったトレンドにあわせた商品も豊富に展開。なかでも注目は、国際薬膳学院監修の「動物性原料不使用 薬膳カレールー」。国産なつめや国産小麦粉を使用し、ヴィーガン認証も取得した本格派の味わいが魅力だ。
ほかにも、甘酒や薬膳茶、グルテンフリー食品など、無理なく日常に取り入れられる“ゆる健康志向”なアイテムがそろうのも特徴。
2016年に新業態として1号店をオープンしたビオラルも今年で10周年。健康志向の高まりを背景に出店を続けており、5月2日(土)には、商業施設「なんばマルイ」地下1階に「ビオラルなんばマルイ店」もオープン予定。心斎橋の新店もまた、忙しい都市生活の中で“おいしく整える”選択肢として注目を集めそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
取材・文・撮影＝二木繁美