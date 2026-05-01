年間3000万人が集まる魔力！ 日本一の名峰「富士山」の桁違いスケールとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

高さはビル899階分！ 体積は東京ドーム110万個分！ 日本一の名峰のスケール

日本中から愛される富士山の数字

日本一標高が高い山といえば、誰もが思い浮かべるのが富士山です。その高さは、語呂合わせの「みななろう」で覚えられる3776mとして知られています。この高さを高層ビルにたとえると、なんと899階建てに相当します。もちろん、そんなビルは現実には存在しません。2026年現在、日本一高いビルは麻布台ヒルズ森JPタワーで、その高さは約330m。つまり、富士山はこのタワーを約11.4個積み重ねた高さになるのです。

富士山の大きさは、高さだけではありません。裾野は東西約39km、南北約37kmに広がり、裾野面積は約1200平方km。これは琵琶湖およそ1.8個分にあたる大きさです。さらに体積は約1400立方kmもあり、東京ドームに換算すると約110万個分にもなります。

山頂の環境も、数字で見ると過酷さが際立ちます。6～9月を除き、気温はほぼ一年中氷点下。年間の平均気温は氷点下6℃前後で、冬には氷点下20℃まで下がることもあります。北極圏の年間平均気温が氷点下18℃であることを考えると、富士山頂がいかに厳しい寒さがわかります。これほど壮大な富士山には、1年間に約20万人が登山します。さらに、登山だけでなく麓周辺の観光客も含めると、年間約3000万人が富士山を訪れているといわれています。

こんなに大きい！ 日本一の富士山

スケールが違う！ 山頂にまつわる数字

年間平均気温「-6℃前後」 山頂は真夏でも平均-6～7℃と平地の冬並みの気温。夜間は-20℃近くまで下がることもあり、宿泊の際は防寒具が必須。 冬の最低気温「約-20℃」 真冬は-20℃ほどにもなり、北極の年間平均気温と同等。風も強く吹くため体感温度としてはもっと寒く感じられる。

観測史上最低気温「-38℃」 1981年2月27日に観測した記録。ちなみにこれまでの最高気温は17.8℃で山頂では20℃を超えたことはない。 平均気圧「637.8ヘクトパスカル」 地上の気圧が約1013ヘクトパスカルなので約3分の2まで気圧が下がる。空気の量が少なくなるため高山病になりやすくなる。

水が沸騰する温度「約88℃」 気圧が低いため沸点が下がり、調理に時間がかかったり、お米がうまくたけなかったりする。 山頂の年間平均風速「秒速12m」 風速が10mになると風に向かって歩きにくくなるが、富士山頂ではそれを超える強さの風が年間を通して吹く。過去最高風速は1966年の秒速91m。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。