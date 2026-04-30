大阪コリアタウンにオープン！韓国おふくろの味が食べ放題「シゴルパプサン」

2026年4月3日にオープン！大阪コリアタウンの路地裏、 韓国ドラマに出てくるような、韓国のどこか懐かしい雰囲気の外観。 まさに現地にトリップしたかのような気分が味わえます！ハングル文字で描かれた「シゴルパプサン」の文字が目印。韓国の家庭で慣れ親しまれている、”韓国田舎御膳”が楽しめるお店を紹介します。

2026年4月3日オープンの「シゴルパプサン」

テーブルいっぱいに、様々な種類のたくさんのおかずが並びます。オーナーさんが育った、韓国の家庭で昔から食べられてきた食卓をそのまま再現されています。まさに”韓国のおふくろの味”がいただけます。

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毎日厨房で作る自慢のお料理

日替わりのお料理は早朝にオーナーさん自ら調理されています。この日は、「チャプチェ」に「チヂミ」、自家製のスープにもこだわっています。

基本のおかずはテーブルへ運ばれてきます。

「シゴルパプサン」定食スタイルで、22雑穀入りごはん・わかめスープ・韓国のり・ムク・マリマリキンパ・韓国の田舎おかずがテーブルへと運ばれてきます。

メインは選べる3種類を用意

メインのお料理は「 トッカルビ（韓国式ハンバーグ）」・「手羽元の甘辛煮」・「太刀魚の塩焼」の3種類から選べます。メイン料理は＋500円にて追加可能。

セルフでおかわり自由！

日替わりで15～20種類（セルフサービス）、韓国料理には欠かせない「ナムル」や「キムチ」などは、なんと食べ放題でおかわり自由！！

小皿にちょこちょこと盛り付けます。

小さな小皿に、ちょこちょこと自分好みのおかずをセルフサービスでいれてゆきます。食べ放題なので、少しずつ、沢山の種類をお皿に盛り付けました。

テーブルいっぱいの華やかな”韓国田舎御膳”

テーブルに並ぶお料理は、どちらも食べるのに迷うくらいの品数！ご飯は「22雑穀入りごはん」自家製の「わかめスープ」、どんくりの澱粉を固めた「ムク」などバラエティ豊か。

太刀魚の塩焼き

メインのおかずから「太刀魚の塩焼き」ソウルの”太刀魚横丁”などもあるくらい、韓国では馴染み深い魚、香ばしく焼かれ、ふっくらとした身と程よい塩気がほっとする味わい。

トッカルビ(韓国式のハンバーグ)

ネーミングからそそられる「トッカルビ」牛カルビを叩き細かくし形成した、”韓国式のハンバーグ”ぷりっとした肉感で食べ応えがあり、ジューシーな肉汁がたまりません。

手羽元の甘辛煮

ピリ辛好きにはたまらない！「手羽元の甘辛煮」、噛むと鶏の旨みと甘辛でスパイシーな味わいは、お酒とも相性抜群！

大満足のランチタイム

おかずを韓国海苔で巻いたり、ご飯に乗せて食べたりと色々な食べ方をできるのも、わくわく楽しみながらいただきました。

お昼の14:00ごろが狙い目

お昼の11:00～17:00までの通し営業なので、お昼すぎの14:00ごろが狙い目！食べて美味しい！目でも楽しめる「シゴルパプサン」へ是非足を運んでみてくださいね。

シゴルパプサン

大阪府大阪市生野区桃谷4-7-9

月・火・木・金・土・日 11:00 - 17:00

※5月から10:30～17:00

※水曜日は定休日