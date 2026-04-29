5月3日放送予定のバラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）が注目を集めている。この日の放送回では、女優の有村架純が、名物コーナー「インタビュアー林修」にゲスト出演する予定だというが……。

「有村さんは、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』に、メインキャストのひとりとして出演中です。番組では、有村さんの素顔を解き明かすとともに、仲のいい俳優にも話を聞いているようです。予告では、『GIFT』で共演中の山田裕貴さん、そして“親友”だという高畑充希さんが登場しました」（芸能担当記者）

予告では、有村について高畑が「定番のツッコミはしてくれる」などと語っている映像がチラ見せされており、関西出身者同士の独特の空気感が伝わってくるものとなっていた。

また話題となっているのが、高畑の出演そのものだった。高畑は2024年11月、俳優の岡田将生（まさき）との結婚を発表し、2026年1月末、第1子の出産を発表した。その間には、社会現象を巻き起こした出演映画『国宝』が公開されるなど、公私ともに順風満帆そのものだ。しかし産後、表舞台に姿を現した機会は少ない。

「3月3日、高畑さんが吹き替えを務めた映画『ウィキッド 永遠の約束』のイベントに登壇したのが、出産発表後初めての公の場となりました。その直後に第49回日本アカデミー賞の授賞式があり、そこでは『国宝』チームと一緒に登場しています。

しかし、イベントなどではなく、テレビにきちんと出演するのは、これが出産後、初となりそうです。これまで、高畑さんと有村さんの仲のよさは、本人たちもたびたび語ってきました。そんな2人の関係を、ファンは“かすみつき”と呼んでいるとか。高畑さんとしては『架純のために一肌脱ごう』という気持ちで出演を決めたのかもしれません」（同前）

実際、有村は高畑との関係について、2025年にファッション誌「InRed」のインタビューで《（素の自分でいられるのは）、気心の知れた人と一緒にいるときですね。例えば、みっちゃん（高畑充希）とか》《みっちゃんとはもう12年くらい（の関係）》などと語っている。

今回の出演に対し、Xでは

《久々かすみつきたのしみだし念願の初耳学うれしいなぁ》

《高畑充希ちゃん初耳学出るの嬉しすぎる 久しぶりの供給》

と、ファンがさっそく盛り上がっているようだ。

人気女優2人のどんな交遊録が聞けるのか、楽しみだ。