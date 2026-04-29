【3COINS新作】が“スマホ迷子”防止に役立つ！ おしゃれで可愛い♡「優秀ショルダー」

スマホを探してバッグの中をゴソゴソ……そんなあるあるを、おしゃれに解決してくれるアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に登場。肩にかけて使えるスマホショルダーだから、両手が空いて身軽に動けるところも魅力です。特に今季の新作には、アクセ感覚で使えて一気に華やぐフリルデザインがお目見え。スリコなら主役級デザインも1,000円以下で手に入るから、ぜひこの機会にチェックしてみて。

爽やかな甘さを楽しめるチェック × フリルのコンビ

【3COINS】「チェックフリルスマホショルダー」\770（税込）

爽やかなチェック柄のフリルが、春夏らしい軽やかさを演出する一品。ワンタッチで簡単につけ外しができるのもポイントです。スマホにつけて肩から斜めがけすれば、シンプルなTシャツコーデもたちまちおしゃれな雰囲気になりそう。カラーはブルー・グレー・ベージュ・ネイビーの4色です。

チュール × フリルでフェミニンなアクセントに

【3COINS】「フリルラメストライプスマホショルダー」\550（税込）

ほんのり透けるチュール素材が、今っぽいトレンド感をプラスするスマホショルダー。フリルデザインが、フェミニンな華やかさを添えてコーデのアクセントになってくれます。耐荷重500gで安心してスマホを持ち運べて、キャッシュレス決済などもスムーズになる予感。こちらはアイボリーとミントの2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。