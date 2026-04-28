2026年FIFAワールドカップ開催記念、テタンジェがスペシャルボトルで4月28日より数量限定発売！
サッポロビール株式会社は「テタンジェ ブリュット レゼルヴ 2026 FIFAワールドカップ」を2026年4月28日(火)から全国で数量限定発売する。
【画像】「テタンジェ ブリュット レゼルヴ」の通常ボトルデザイン
テタンジェは、その名を社名に掲げるテタンジェ家が、今もなおオーナー兼経営者である希少な大手シャンパーニュ・メゾン。自社のブドウ畑をはじめこだわりのブドウを使用し、手をかけて作られたシャンパンは世界中で長きにわたり愛されている。
長期瓶熟成を感じさせる繊細な泡立ちと、白桃やブリオッシュを思わせるピュアな香り、そしてフィニッシュのクリスピーで切れ味のある味わいは、シャルドネを大切にするテタンジェの真骨頂といえる。
今回発売されるスペシャルボトルは、サッポロビールが輸入販売しているシャンパーニュ「テタンジェ」が「2026年FIFAワールドカップ(TM)」の公式シャンパーニュに選ばれたことを記念して発売される、オリジナルデザイン。
パッケージには、漆黒のボトルに開催国(アメリカ合衆国・カナダ・メキシコ)を象徴するカラーをホログラフィックな質感でデザイン。ボールの動きを映すテクスチャーが、競技のダイナミズムと上質な高揚感を洗練のうちに表現している。
シャンパーニュ文化の価値を世界に示す1本ともいえる本商品。伝統と革新の調和を体現するテタンジェで、この機会にシャンパーニュの奥深い魅力を堪能してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【画像】「テタンジェ ブリュット レゼルヴ」の通常ボトルデザイン
テタンジェは、その名を社名に掲げるテタンジェ家が、今もなおオーナー兼経営者である希少な大手シャンパーニュ・メゾン。自社のブドウ畑をはじめこだわりのブドウを使用し、手をかけて作られたシャンパンは世界中で長きにわたり愛されている。
長期瓶熟成を感じさせる繊細な泡立ちと、白桃やブリオッシュを思わせるピュアな香り、そしてフィニッシュのクリスピーで切れ味のある味わいは、シャルドネを大切にするテタンジェの真骨頂といえる。
今回発売されるスペシャルボトルは、サッポロビールが輸入販売しているシャンパーニュ「テタンジェ」が「2026年FIFAワールドカップ(TM)」の公式シャンパーニュに選ばれたことを記念して発売される、オリジナルデザイン。
パッケージには、漆黒のボトルに開催国(アメリカ合衆国・カナダ・メキシコ)を象徴するカラーをホログラフィックな質感でデザイン。ボールの動きを映すテクスチャーが、競技のダイナミズムと上質な高揚感を洗練のうちに表現している。
シャンパーニュ文化の価値を世界に示す1本ともいえる本商品。伝統と革新の調和を体現するテタンジェで、この機会にシャンパーニュの奥深い魅力を堪能してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。