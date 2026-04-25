全国で年間約１万件起きている道路陥没を防ぐため、国土交通省は発生原因の４割を占める水路や側溝などの「道路排水施設」の点検基準を新たに設ける方針を固めた。

内部点検が一度も行われていない施設も多いとみられ、同省は維持管理の方法や点検の頻度などを定め、陥没の発生防止につなげる。

同省によると、２０２０〜２４年度の５年間に全国の道路で起きた陥没計５万１７１３件のうち、道路排水施設が原因の陥没は最多の１万９１６０件（３７％）に上り、下水道（１４％）、河川施設（５％）、上水道（２％）を上回っている。２５年１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故は、下水道管の破損が原因だった。

道路排水施設の中でも大規模な陥没が起きやすいのが、管路が最大で直径数メートルあり、道路下を横切るように走る「横断水路」。直轄国道だけでも約７万６０００か所ある。多くは敷設から５０年以上たっているとみられ、経年劣化が懸念されている。

千葉県市原市の国道１６号では２４年９月、幅１５メートル、深さ８５センチの陥没が発生。国交省千葉国道事務所によると、地下１・２メートルにある敷設約６０年の鋼鉄製の横断水路（直径４メートル）の上部が破損したのが原因とみられる。同事務所は２日に１回の頻度で車上から路面状況を巡視していたが、水路内は一度も点検していなかったという。

国交省は、直轄国道の橋・トンネルの点検や補修のあり方などを示した「維持管理基準」を改定し、道路排水施設に関する項目を新たに設ける方針。〈１〉災害時に緊急車両が通行する「緊急輸送道路」下の横断水路は定期的に点検〈２〉道路下の空洞の有無を調べる「路面下空洞調査」や車上巡視で異常があれば周辺を確認〈３〉陥没発生時は近隣の道路排水施設を調査――などを盛り込む。内部の点検は、近接目視やＡＩ（人工知能）などの最新技術の活用を原則とする。基準は今秋にも公表し、自治体にも活用を促す。

◆道路排水施設＝雨水などを河川や海、下水道へ流すための施設。道路の冠水や住宅への浸水を防ぐのが目的で、路面下を横切る「横断水路」、道路脇の「側溝」、複数の側溝の合流地点で汚泥やごみを集める「集水ます」などがある。