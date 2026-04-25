しまむらのカップ付インナーが優秀♡FIBER DRYで夏を快適に

夏のインナー選びに悩む季節が到来。汗やムレが気になるこれからの時期は、機能性と快適さの両方を叶えるアイテムが欠かせません。しまむらの人気シリーズ「FIBER DRY」は、さらっとした着心地と手に取りやすい価格で毎年注目を集めています。今年も進化したラインナップが登場し、日常をもっと快適にしてくれる予感♡デイリー使いにぴったりな優秀アイテムをチェックしてみましょう。

さらっと快適な夏インナー

しまむらの「FIBER DRY さらっとCOOLインナー」は、通気性の良さと放熱性を兼ね備えた機能派アイテム。体から出る湿気を逃がしながら熱も放出することで、ムレにくく快適な着心地を実現します。

＜レディース＞

FIBER DRY インナー（CLOSSHI）

価格：979円

サイズ：S／M／L／LL

FIBER DRY カップ付インナー（CLOSSHI）

価格：1,419円

サイズ：S／M／L／LL

FIBER DRY ハーフトップ（CLOSSHI）

価格：1,089円

サイズ：S／M／L／LL

特にカップ付インナーは、1枚で着られる手軽さが魅力。暑い日もラクにおしゃれを楽しめる心強い味方です。

＜メンズ＞



FIBER DRY 2枚組インナー（CLOSSHI）

価格：1,199円

サイズ：M／L／LL

汗ばむ季節は足元の快適さも重要ポイント。「FIBER DRY さらっとドライ靴下」は、吸水性に優れた1秒吸水機能で、汗をすばやく吸収しサラサラ感をキープします。

FIBER DRY さらっとドライ靴下（CLOSSHI）



価格：3足組649円

サイズ：レディース23-25cm、メンズ25-27cm／27-29cm

FIBER DRY さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）



価格：3足組759円

サイズ：同上

さらに速乾性を高めたプレミアムラインは、長時間の外出やアクティブな日にもぴったり。シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

スパッツ＆レギンスで全身快適

ボトムスのインナーとして活躍するスパッツやレギンスも充実。今季は新たに「放熱機能」を搭載し、さらに快適性がアップしました。

FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス（CLOSSHI）



価格：スパッツ（1分・3分丈）649円／レギンス（5分・7分丈）759円／レギンス（10分丈）979円

サイズ：S-M／M-L／L-LL／JM-L

FIBER DRY さらっとドライレギンス（CLOSSHI PREMIUM）



価格：1,089円（10分丈）

サイズ：M-L／L-LL

キュプラ糸やシルク素材を使用したなめらかな肌触りで、日常のどんなシーンにもフィット。UV機能付きタイプは外出時にも安心です。

毎日の快適はインナーから♡

暑い季節を快適に過ごすためには、肌に直接触れるインナー選びがとても重要です。しまむらのFIBER DRYシリーズは、手頃な価格でありながら機能性が高く、毎日使いたくなるアイテムばかり。

カップ付インナーやレギンスなど、ライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。今年の夏は、快適さとおしゃれを両立できるインナーで、軽やかな毎日を楽しんでみてくださいね♡