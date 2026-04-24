オフィスにもデイリーにも♡ こなれ感を演出できる【ベージュジャケット】着回し術

コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、こなれ感を演出できる「ベージュジャケット」の着回しコーデをご紹介します。オフィスにもデイリーにも使える万能ジャケットは、この春大活躍すること間違いなし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ベージュジャケット 大人っぽく決めたい日のベージュジャケット 胸元のロゴワッペンでトレンド感のあるプレッピーなデザイン。さらに、ゆったりオーバーサイズなシルエットがこなれ感を演出してくれる！ ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate トレンド最先端コーデ 花柄ワンピやバブーシュカでトレンド感をプラス。やわらかなパステルカラーでまとめつつ、バブーシュカとバッグのブラウンで全体を引き締めているのがポイント♡ ベージュジャケットは着回し。花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）バブーシュカ 8,800円／Chapeaud’O銀座ノボバッグ 9,350円／カカトゥ（アンビリオン）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ローファー 5,900円／ダブルエー オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate デニムあわせのオフィスコーデ ジャケット×デニムで、きちんと感と動きやすさを両立。ピンクのポロニットカーディガンをプラスして、春らしさもさりげなく演出♡ ベージュジャケットは着回し。ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA バッグ 21,560円／CHIRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ピアス 7,800円／TUWAKRIM（805showroom）

Cordinate レトロなお目立ちコーデ 赤のトップスや花柄ワンピで女みを演出。ハイソックスでトレンド感をプラスしつつ、脚長効果も狙っちゃおう♡ ベージュジャケットは着回し。2wayニットベスト 16,500円／La boutique BonBon 花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）リング 7,900円／TUWAKRIM（805showroom）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ジャケット×ハーフパンツの上級者スタイル こなれ感たっぷりのハーフパンツをあわせれば、一気におしゃれ上級者見え。トップスはえりつき白ブラウスで、上品さもきちんとキープ♡ ベージュジャケットは着回し。えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス イヤリング 4,600円／TUWAKRIM（805showroom）バッグ 21,560円／CHIRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ソックス 990円／靴下屋（Tabio）ローファー 5,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate 女性らしさ満点モテコーデ フリルたっぷりのビスチエとチュールミニスカートで、女性らしさ満点のコーデに♡ オーバーサイズのジャケットを羽織ることで、甘さに程よい抜け感が加わり、モテ度もさらにアップ。 ベージュジャケットは着回し。ロゴTシャツ 8,600円／EIMS（HANA SHOWROOM）ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来