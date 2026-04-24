オフィスにもデイリーにも♡ こなれ感を演出できる【ベージュジャケット】着回し術
オフィスにもデイリーにも♡ こなれ感を演出できる【ベージュジャケット】着回し術
コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、こなれ感を演出できる「ベージュジャケット」の着回しコーデをご紹介します。オフィスにもデイリーにも使える万能ジャケットは、この春大活躍すること間違いなし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ベージュジャケット
大人っぽく決めたい日のベージュジャケット
胸元のロゴワッペンでトレンド感のあるプレッピーなデザイン。さらに、ゆったりオーバーサイズなシルエットがこなれ感を演出してくれる！
Cordinate トレンド最先端コーデ
花柄ワンピやバブーシュカでトレンド感をプラス。やわらかなパステルカラーでまとめつつ、バブーシュカとバッグのブラウンで全体を引き締めているのがポイント♡
Cordinate デニムあわせのオフィスコーデ
ジャケット×デニムで、きちんと感と動きやすさを両立。ピンクのポロニットカーディガンをプラスして、春らしさもさりげなく演出♡
Cordinate レトロなお目立ちコーデ
赤のトップスや花柄ワンピで女みを演出。ハイソックスでトレンド感をプラスしつつ、脚長効果も狙っちゃおう♡
Cordinate ジャケット×ハーフパンツの上級者スタイル
こなれ感たっぷりのハーフパンツをあわせれば、一気におしゃれ上級者見え。トップスはえりつき白ブラウスで、上品さもきちんとキープ♡
Cordinate 女性らしさ満点モテコーデ
フリルたっぷりのビスチエとチュールミニスカートで、女性らしさ満点のコーデに♡ オーバーサイズのジャケットを羽織ることで、甘さに程よい抜け感が加わり、モテ度もさらにアップ。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来
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