抹茶好き大歓喜!たまご専門店TAMAGOYAで丹那抹茶フェアが開催中!

静岡県三島市の人気カフェ、たまご専門店 TAMAGOYAで2026年も抹茶フェア開催中!三島のお隣･函南発の“コクがあるのにやさしい”丹那抹茶をふんだんに使用。パンケーキやパフェ、抹茶プリンまで全5種が揃い、たまごやミルクととろけるように重なる味わいに。濃さで押さないのに、気づけば沼る。新茶シーズン限定の特別な抹茶体験です。

伊豆のドライブで立ち寄りたい人気カフェ



静岡県三島市、国道136号線沿いにあるたまご専門店 TAMAGOYA。伊豆･村の駅の敷地内にあり、ドライブ途中にも立ち寄りやすい人気カフェです。



開放感のあるテラス席は、わんこちゃん同伴もOK。新緑が気持ち良いこの時期は、外でゆったり過ごすのがおすすめです。たまご専門店ならではのスイーツや食事を気軽に楽しめるのも魅力。

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まずはチェックしたい、おやつぷりん抹茶味

おやつぷりん抹茶味

筆者のりぴよのお目当ては、やはりパンケーキ。ただしこちらはオーダーが入ってから1枚ずつ焼き上げるため、提供までは約20分ほど。

そこで今回は、ショーケースで気軽に楽しめる人気の｢おやつぷりん｣から丹那抹茶ver.をチョイス。パンケーキを待つ時間も、丹那抹茶のやさしい味わいをじっくり楽しみます。

日の出たまごのコクに丹那抹茶のやさしく広がる風味が重なり、ひと口でまろやかさと奥行きのある味わいに。なめらかな口当たりで渋みも強すぎず、すっと食べ進められます。

別添えの和三盆ソースをとろりとかければやさしい甘みが加わり、抹茶のコクがより引き立つバランスに。

主役級の存在感!丹那抹茶パンケーキ

丹那抹茶のお濃茶いちごパンケーキ

期待して待っていたパンケーキとついにご対面。2段重ねのパンケーキ生地に抹茶大福がドドンと鎮座し、真っ赤な静岡いちごとのコントラストも美しい、思わず見とれるビジュアルです。

ふわふわ食感のパンケーキに丹那抹茶のホイップやいちごを重ね、中には黒ごまアイス。好きなタイミングでお濃茶ソースをたっぷりとかけて。ひと口ごとに抹茶のコクがぐっと深まり、味わいに奥行きが生まれます。

一般的な抹茶スイーツが“濃さ”や“苦み”で印象を残すのに対し、丹那抹茶はコクがあるのにやさしく香りもふんわり広がるのが特徴。黒ごまアイスや粒あん、栗の甘露煮といった和素材はもちろんパンケーキやホイップとも自然に溶け合い、全体がひとつにまとまる感覚。

抹茶のコクとやさしい渋みが甘さとバランスよく重なり合い、最後まで飽きずに楽しめます。濃さで押すのではなく、やさしさとコクで“沼らせる”。丹那抹茶の魅力を存分に体感できます。



パンケーキのおいしさを語るうえで欠かせないのが、この生地そのもの。三島ブランド｢日の出たまご｣を使用し、ひと口でたまごのコクとやさしい甘みがダイレクトに広がります。

しっとりとした口当たりにふわっと空気を含んだ軽やかさが重なり、スフレのようでありながら満足感もしっかり。

まさに“たまごガチ勢が本気で作った最強パンケーキ”。筆者のりぴよが出会って10年以上通い続ける、世界で一番好きなパンケーキです。

抹茶好き必見!えらべる全5種のラインアップ



パンケーキやおやつぷりんのほかにも、丹那抹茶を使ったスイーツはまだまだ充実。層を重ねたぜいたくなパフェや、気軽に楽しめるミニパフェ、さらにワンランク上のプリン｢きみのぷりん｣静岡抹茶味も登場しています。

ボリューム派から軽めに楽しみたい方までその日の気分に合わせて選べるのも魅力。どれにしようか迷う時間も楽しい、抹茶好きにはたまらないラインアップです。

ゴールデンウィークはさらに注目!お得＆話題メニューも



ゴールデンウィーク期間には、注目の企画も予定されています。伊豆･村の駅内にどーん!と張り出されたチラシに思わず釘付け。つい足を止めてまじまじと見入ってしまいました。

人気のブリュレパンケーキはカスタードクリームが2倍、さらにたまごかけごはんも“たまご2倍”と、ボリューム満点の特別仕様に。



さらに、総重量約5kgの｢TAMAGOYAドリームプリンパフェ｣なるインパクト抜群のメニューも登場。あわせて人気のオムライスにも期間限定メニューが登場し、スイーツだけでなく食事メニューも見逃せない内容に。

新緑テラスで味わう、今だけのごほうび



開放感のあるテラス席でいただく丹那抹茶のパンケーキは、まさにこの季節ならではの楽しみ。やわらかな風と新緑に包まれながら味わうひと皿は特別な時間に変わります。

コクがあるのにやさしく広がる丹那抹茶と、たまごのまろやかさが重なり合う味わいは、気づけばまた食べたくなるおいしさ。今だけの抹茶フェアぜひゆったりと楽しんでみてください。

ゴールデンウィークのお出かけ先としてもおすすめですが、大人気カフェのため混雑は必至。時間に余裕をもって訪れてくださいね。

【店舗情報】

たまご専門店 TAMAGOYA

静岡県三島市安久322-1

0120-54-0831(伊豆･村の駅 代表)

cafe 9:30~16:00(L.O. 15:30)

shop 9:00~17:00

年中無休