完売前に【ニトリのN+】新作ファッションを見て！ この価格って嬉しすぎ♡「大人プチプラ服」

ワードローブのバリエーションを増やしたいとき、デザインはもちろん値段も大人女性にとって妥協できないポイント。【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】のプチプラ服が、そんな理想にぴたりとマッチしそうです。税込3,000円以下で手に取れて、シンプル & ベーシックから一歩踏み込んだデザインのブラウスやプルオーバーをピックアップ！ ぜひ完売前にチェックしてみて。

ラッフルフリルが顔まわりを華やかに飾るブラウス

【N+】「小紋柄ラッフル襟ブラウス」\2,990（税込）

襟元を華やかに飾りつけるラッフルフリルが、品よく着映えたい大人心をくすぐるブラウス。開きすぎないよう調整されたVネックのおかげでフリルの甘さがセーブされ、顔まわりをシャープに見せられそうです。ギャザーを寄せた袖口はゴムが入っており、タックアップしやすいのも◎ 1枚で着たり、フリルをレイヤードコーデのアクセントにしたりと、多彩な着回しを楽しんでみて。

異素材ドッキングで高見えを狙えるプルオーバー

【N+】「艶やかシルケット布帛切り替えプルオーバー」\2,990（税込）

1枚でサマ見えを狙えて、ベーシックなTシャツとはまた異なる着こなしを楽しめそうなプルオーバー。裾にかけてなだらかに広がっていくAラインシルエットが女性らしい動きを演出します。キレイ見えしやすいジャージー素材をメインに、サイドから後ろにかけて異素材がドッキングされているのも、高見えに期待できるポイントです。

凹凸感が軽やかにこなれる上品シアーシャツ

【N+】「表面変化シアーシャツ」\2,990（税込）

ふんわり軽やかな印象のシアー素材を使用し、羽織ったり重ねたりとさまざまな着こなしが浮かんできそうなシャツ。表面に凹凸感があることでこなれ感が生まれ、コーデの程よいアクセントになってくれるはず。透けすぎない質感は大人世代も品よく取り入れやすく、Tシャツはもちろんタンクトップの上から羽織ってヘルシーな肌見せコーデを楽しむのもおすすめです。

ロゴにビジューがきらめくキレイめプルオーバー

【N+】「ビジュー付ロゴプリントプルオーバー」\1,990（税込）

ジャケットやカーディガンのインナーとして即戦力にするのはもちろん、重ね着がしづらくなる夏にも活躍が見込めるロゴ入りプルオーバー。ロゴにあしらわれたビジューが、キラリと輝くコーデのワンポイントに。表面感の美しさにもこだわっており、「すっきり見えしつつも着心地がラクチン」（公式ECサイトより）という優秀な一着です。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。