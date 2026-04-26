【40・50代 × ワークマン】本格的に暑くなる前に！「お助けアイテム」で夏までひんやり！

夏が近づいてくると気になる暑さ問題。おしゃれを楽しみたくても、気温の高さや蒸し暑さからつい快適さを優先したくなることも。そこで取り入れたいのが、おしゃれと暑さ対策の両立に期待できる「接触冷感」のアイテムです。【ワークマン】からおすすめをセレクトしたので、本格的に暑くなる前にチェックしてみて。

涼しげなのに二の腕が隠れるのが◎

【ワークマン】「レディースシャーリングスリーブプルオーバー」\1,280（税込）

身頃部分に接触冷感素材を採用した、ひんやりとした着心地が期待できるトップス。花柄のボリューム袖が可愛らしく、ブラウスのような華やかさも演出できます。二の腕をさりげなく隠せるのも嬉しいところ。後ろのみやや長めになった裾で、お尻まわりも上手にカバーできそうです。

充実機能で夏はもちろん梅雨時期にも！

【ワークマン】「レディースハイストレッチUVクールモンパン」\1,780（税込）

接触冷感に加えて、UVカットや撥水など機能が充実したパンツ。ストレッチ性があって動きやすく、日常使いからスポーツシーンまで幅広く活躍しそうです。コンパクトに畳んで持ち運べるパッカブル仕様なので、旅行やレジャーのお供にもおすすめ。シワになりにくいイージーケア素材で、お手入れのしやすさも魅力です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。