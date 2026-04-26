気づいたら“クリアファイルだらけ”で書類が行方不明になる問題→無印良品アイテムで解決！
これまでは、“紙”が主流だった書類や資料――。ここ数年で、ペーパーレス化が進んできたとはいえ、ライターの筆者は紙で情報の受け渡しをすることがまだまだ多いです。気づけば、バッグの中は書類をまとめたクリアファイルでいっぱい。整理整頓されているようで、結構グチャグチャ……なんてことも。
そこで注目したのが、無印良品の「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」。A4サイズのクリアファイルごと収納可能な書類ケースは、“紙派”さん必見。カバンの中をスッキリ整頓してくれるだけじゃないんです！
◆A4サイズのクリアファイルがスッポリ収まる
書類をまとめるのに便利な“クリアファイル”。プロジェクトやテーマごとに分けておけば必要なものがバラバラにならないし、書類を持ち歩く時は、折れ曲がり、汚れ、シワなどを防いでくれて助かる！ だけど、バッグの中にクリアファイルが何枚も入っていたり、ほかにも書類が増えたりすると、それはそれでまとまりが悪くなってしまうんですよね…。
そこで使ってみたのが、A4書類がクリアファイルごと入る無印良品の「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」です。
「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」690円/税込
カラー：黒
仕様・混率：本体 ナイロン100％、持ち手 ポリプロピレン100％、パイピング ポリエステル100％、仕切り ポリプロピレン
外寸（約）：幅24×高さ34cm
内寸（約）：幅23×高さ32cm
マチ幅（約）：厚み1cm
適合サイズ：A4クリアファイル収納可能（約幅22×高さ31cm）
◆軽くて丈夫、中身も見やすい
では、「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」を詳しく見ていきます。
カラーはピンクとグリーン、それと筆者が購入した黒の3色展開。ピンクとグリーンのポップなカラーは、お子さんがプリントや連絡帳をランドセルに入れて持ち歩く連絡袋としても人気なんだそう。
そして黒は、ビジネスシーンでも使いやすい安定のカラー。
サイズは、A4のクリアファイルがそのまま収まる縦34cmで、ちょっと長めです。メッシュ素材はサラッとした手触りで、張りがあって丈夫そう。
表面の上部には、ピョコッと飛び出したループ。
ストラップや、カラビナを付けたりしてもOK。指先でつまめるので、バッグから取り出す時もスムーズです。
◆バッグの中で迷子になることもなし！
表面の右下・外側にはポケットが付いていて、ちょっとしたメモや予備の名刺などを入れておくことも。
筆記用具を何本か引っかけておくと、バッグの中で迷子になりにくいし、すぐに使えて便利。
ひっくり返して裏面を見てみると、装飾がなくてシンプルです。中身が透けて見えるので、書類の入れ忘れ防止にも一役買ってくれそう。
◆バッグの中でへたらないから、荷物が多い時も心強い
空の状態で、厚みは約1cm。
凹凸のあるものや、ボリュームのあるものを入れるとファスナーが閉まらなくなったり、型崩れしたりする恐れがあるので、注意が必要かも。
次は、内側をチェック！
続いて、スライダーです。スライダー自体は小さいのだけれど、ひも状のプルコードが付いているから、開け閉めしやすいです。
上辺から右側面へとつながるL字のファスナーは、ケースをガバッと大きく開くことが可能。
書類を上から滑らせるように入れられるし、横が開くから角が引っ掛かりにくいところもいいですね。ストレスなく、出し入れができます。
A4サイズのクリアファイルがファスナーにかまない程度のゆとりもあります。
◆持ち運びも自宅での使用もどっちもアリ
中には、半透明の仕分けプレート。下辺に縫い込まれているから、ほとんどずれません。プロジェクトやテーマごとに書類を分けたい時、領収書を仕分けたい時にも、いい働きをしてくれます。
そこで注目したのが、無印良品の「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」。A4サイズのクリアファイルごと収納可能な書類ケースは、“紙派”さん必見。カバンの中をスッキリ整頓してくれるだけじゃないんです！
書類をまとめるのに便利な“クリアファイル”。プロジェクトやテーマごとに分けておけば必要なものがバラバラにならないし、書類を持ち歩く時は、折れ曲がり、汚れ、シワなどを防いでくれて助かる！ だけど、バッグの中にクリアファイルが何枚も入っていたり、ほかにも書類が増えたりすると、それはそれでまとまりが悪くなってしまうんですよね…。
そこで使ってみたのが、A4書類がクリアファイルごと入る無印良品の「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」です。
「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」690円/税込
カラー：黒
仕様・混率：本体 ナイロン100％、持ち手 ポリプロピレン100％、パイピング ポリエステル100％、仕切り ポリプロピレン
外寸（約）：幅24×高さ34cm
内寸（約）：幅23×高さ32cm
マチ幅（約）：厚み1cm
適合サイズ：A4クリアファイル収納可能（約幅22×高さ31cm）
◆軽くて丈夫、中身も見やすい
では、「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」を詳しく見ていきます。
カラーはピンクとグリーン、それと筆者が購入した黒の3色展開。ピンクとグリーンのポップなカラーは、お子さんがプリントや連絡帳をランドセルに入れて持ち歩く連絡袋としても人気なんだそう。
そして黒は、ビジネスシーンでも使いやすい安定のカラー。
サイズは、A4のクリアファイルがそのまま収まる縦34cmで、ちょっと長めです。メッシュ素材はサラッとした手触りで、張りがあって丈夫そう。
表面の上部には、ピョコッと飛び出したループ。
ストラップや、カラビナを付けたりしてもOK。指先でつまめるので、バッグから取り出す時もスムーズです。
◆バッグの中で迷子になることもなし！
表面の右下・外側にはポケットが付いていて、ちょっとしたメモや予備の名刺などを入れておくことも。
筆記用具を何本か引っかけておくと、バッグの中で迷子になりにくいし、すぐに使えて便利。
ひっくり返して裏面を見てみると、装飾がなくてシンプルです。中身が透けて見えるので、書類の入れ忘れ防止にも一役買ってくれそう。
◆バッグの中でへたらないから、荷物が多い時も心強い
空の状態で、厚みは約1cm。
凹凸のあるものや、ボリュームのあるものを入れるとファスナーが閉まらなくなったり、型崩れしたりする恐れがあるので、注意が必要かも。
次は、内側をチェック！
続いて、スライダーです。スライダー自体は小さいのだけれど、ひも状のプルコードが付いているから、開け閉めしやすいです。
上辺から右側面へとつながるL字のファスナーは、ケースをガバッと大きく開くことが可能。
書類を上から滑らせるように入れられるし、横が開くから角が引っ掛かりにくいところもいいですね。ストレスなく、出し入れができます。
A4サイズのクリアファイルがファスナーにかまない程度のゆとりもあります。
◆持ち運びも自宅での使用もどっちもアリ
中には、半透明の仕分けプレート。下辺に縫い込まれているから、ほとんどずれません。プロジェクトやテーマごとに書類を分けたい時、領収書を仕分けたい時にも、いい働きをしてくれます。