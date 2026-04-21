コスパ◎の豚こま大容量パックを上手に保存して作る！「豚キムチ炒め」
【画像を見る】たくさん豚こまを購入したら！おいしい保存＆活用レシピ「豚キムチ炒め」
家計に嬉しい豚こまの大容量パック。たくさんのお肉はすぐに食べきれないけど、冷凍保存したら味が落ちないか心配…。そんなときには料理研究家の小林まさみさんが教えてくれる豚こまの「うす塩保存」がおすすめです。今回はおいしい豚こまの保存方法と、炒めものレシピを紹介します！
「塩、酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしておくと、うまみが逃げず、使うときにしっとりやわらかくなります。冷凍でも約1カ月間保存可能ですが、冷蔵でも約4日もつので、私は、解凍する手間がいらない＜冷蔵保存＞をすることが多いですね」（小林さん）
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こま「うす塩保存」の基本配合
「豚肉に塩、酒、片栗粉を順にもみ込むだけ。1/4量ずつラップで包んでおくと、必要な分をパッとつかえて便利です。さらに保存袋に入れて、冷蔵庫へ」。
では、豚こまの「うす塩保存」を活用したレシピをご紹介します！
■豚キムチ炒め
■ガッツリ炒めに！
【材料（2人分）と作り方】
1 玉ねぎ1個は縦半分に切り、縦1cm幅に切る。
2 フライパンにごま油大さじ1/2を強めの中火で熱し、「豚こまのうす塩保存」（上記参照）1 包み分を炒める。
3 肉の色がほぼ変わったら1を加えて約2分炒める。
4 具材を端に寄せてフライパンの余分な脂を拭き、白菜キムチ（カットタイプ）100g、酒大さじ1、しょうゆ小さじ1を加えて炒め合わせる。器に盛り、焼きのり1/2枚をちぎってのせる。
（1人分271kcal／塩分2.7g）
「うす塩味なので、その日の気分でアレンジも自在に楽しめます。豚こまが、よりお買い得の日にぜひ試してみてくださいね」（小林さん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食