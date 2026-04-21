IVE・ガウル、本への愛情が実を結ぶ…韓国読書キャンペーンのパートナーに就任

IVEのガウルが、「2026 読書する大韓民国」キャンペーンのパートナーに就任した。

4月21日、韓国文化体育観光部によると、ガウルは日常の中での読書文化の普及を目指す政府主導の読書振興キャンペーン『2026 読書する大韓民国』のキャンペーンパートナーに抜擢された。

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ガウルは日頃から読書を習慣的に続け、本を読む楽しさを伝えてきた。様々な読書関連コンテンツに出演して本への愛情を示し、最近では自身のYouTubeチャンネルにて、ミニブック展の体験、古本屋巡り、自己啓発書のレビューなど、本をテーマにしたコンテンツを披露するなど、深みのある活動を続けている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ガウル

日常の中で読書の意味と楽しさを発見し、気軽に実践できる読書文化を創るために先頭に立つガウルは、「本を愛する心で、このような意義深いキャンペーンに参加できて、とても嬉しく光栄に思います。読書を通じて見つけた楽しさや特別な体験を他の人にも伝えたいと思うことがよくあります。 どのような活動やコンテンツでより多くの方々に読書の価値を伝えられるかを考え、有意義なキャンペーンにしていきます」と感想を述べた。

続けて「私のYouTubeチャンネル『ガウルの温度』でも読書に関するコンテンツを継続的に提供していく予定ですので、ぜひご期待ください」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。