ミュージシャンの小沢健二が２０日、父で筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが４月に亡くなったことを報告した。９６歳だった。敏夫さんは、２４年に死去した世界的指揮者・小澤征爾さんの兄。

小沢は自身のＳＮＳで「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が４月１８日、この世を発ちました。９６歳でした」と長文で発表。

「３月２２日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元気なまま身体が弱ってゆき、母に『ご飯食べた？』と訊（たず）ねたのが最後の言葉でした」と明かした。

「父は２年前に他界した弟・小澤征爾ととても仲が良かったので、あちらで一緒に歌ったりするだろうと思います」と征爾さんに触れ、「父に良くしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。母も兄も僕も家族みんな、父にしっかりお別れをして、気持ちはすっきりしています。お別れの日程はお世話になった皆様に、昔ばなし研究所からメール等で順次お知らせしています」とつづった。

【以下、発表全文】

父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が４月１８日、この世を発ちました。９６歳でした。３月２日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元気なまま身体が弱ってゆき、母に「ご飯食べた？」と訊ねたのが最後の言葉でした。

近年の父は「もうそんなに生きねえだろ」などと揚々と言い放ちつつ、「仕事しなきゃ」と最後まで研究に熱心でした。昔の学生さんや同僚の皆さんに支えられた最終講義を終えて、静かに天に召されたのは幸せだったはずです。父は２年前に他界した弟・小澤征爾ととても仲が良かったので、あちらで一緒に歌ったりするだろうと思います。

父に良くしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。母も兄も僕も家族みんな、父にしっかりお別れをして、気持ちはすっきりしています。

お別れの日程はお世話になった皆様に、昔ばなし研究所からメール等で順次お知らせしています。

僕のリスナーの方は今週末がツアーの初日なのをご存知と思いますが、心配ご無用です。父は大往生でしたし、きちんとお別れができました。一つ問題は、今回のツアー用の新曲『いつか僕は』の冒頭の歌詞が（書こうと思って書いたわけではないのですが）父の話で、その部分が声にならないかもしれません。聞き取れないと悔しいので、その部分だけ記しておきます。

もしかしたら、ちょうどいいお別れの詞なのかもしれません。

いつか僕は光る湖のほとり

まだ若かった父に聞いたことがあった

いつか僕が大人になる頃には

戦争とかはなくなっているのかな？と

２０２６年４月２０日

小沢健二

（戸籍では「澤」なのですが、小学校くらいから使ってないのです。結構な漢字なのと、母が小沢表記で、なんとなくチームに分かれていて…笑）