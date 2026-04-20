「お前は幸せだなぁ」反抗期の息子に、父が贈った一言。限界だった私、息子の『予期せぬ返事』に涙

ワンオペで一人息子を育ててきた筆者の友人。

高校生になって反抗期に入った息子との向き合い方に、深く悩んでいました。

そんな中で彼女の気持ちを支えてくれたのは、久しぶりに再会した実の父親だったのです。

反抗期の息子に「もう限界……」

これまで積み重ねてきたものが報われたような、胸のつかえがすっと取れたような、そんな気持ちになりました。

父は一泊だけして帰っていきましたが、私にとっては忘れられない一日になりました。あの日の出来事があったからこそ、これからも変わらず息子と向き合い、支えていこうと心を決めることができたのです。

【体験者：40代・パート女性、回答時期：2024年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：かたひらむぎ

大手マスメディアに勤務し、結婚を機に退職。現在は2児を育てる専業主婦ライター。家族や友人など、波乱万丈な人生を送る人たちに囲まれ、取材対象に。インタビューを行う中で「事実は小説よりも奇なり」を実感。体験者のリアルな思いを読者に届けるべくltnで活動中。