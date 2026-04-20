女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２０日、スタートする。初回放送を目前に控えた黒木は「反響が気になるのでとても緊張していますが、面白いドラマになっていると思います。キャスト・スタッフ一丸となって、この日に向かって一生懸命頑張ってきました」とコメントを寄せた。

本作は黒木と野呂佳代がバディを組んで都知事を目指す、新感覚の“選挙エンターテインメント”。黒木が演じるのは、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書。野呂演じる政治素人のスナックママをスカウトして、都知事選に挑む。

黒木は未経験の役柄に「“政治家の秘書”が何をしているか、最初は全く知りませんでした。難しいセリフを覚えるだけでなく、内容を理解した上で言葉にしないといけないので、なじむまでがとても大変で…」と悩んだという。

それでも「撮影が進むにつれてだんだんと慣れていきました。最初は１人だったのが、仲間が増えてアベンジャーズのようになっていくので、周りの皆さんにとても助けられています。知らないことが多くて勉強になりましたし、今ではおもしろい役に挑戦できているなと実感しています」と演じがいを語った。

第１話の撮影について「物語のきっかけとなるシーンばかりなのでどれも印象的です。特に野呂さんと初めてお会いしてお芝居をしたスナックのシーンは印象深いです」と振り返り、「野呂さんは撮影初日、私は２日目でまだ緊張感がありました。お互いがお互いを理解しようと、現場の空気感やリズムをつかもうと、必死になっていた記憶があります」と明かした。

さらに「これまで見たことのない、新しい“女性バディ”のドラマです。茉莉（黒木）とあかり（野呂）がお互いを補い合って奮闘する姿や、思わず泣いてしまうくらい胸が熱くなるセリフに、私自身もパワーをもらっています。政治を身近に感じられるような作品、そして、“明るい方へ”進もうとする登場人物たちから元気をもらえる物語なので、たくさんの方に楽しんでいただけたらうれしいです。私も放送を楽しみにしています！」と、笑顔でアピールした。