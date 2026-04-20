文具もガジェットもまるっと収納。立てて使うから場所を取らない「ハコビズ」がバージョンアップ

デスク＆PC周りって、気付けばいつのまにかごちゃついているもの。集中したいと思いつつ、気になって…結局一度掃除をしてから仕切り直し！なんて経験ありませんか？ そもそもの原因は、やはり定位置が決まっていないこと。さらに会議で社内移動なんてときにPCにあれこれ載せていたらスルリとマウスやケータイが下に…。これもひとまとめにできてないからこそのハプニング。

ならば、まるっとまとめて携帯にも便利なコクヨの人気シリーズ「スタンドツールポーチ＜ハコビズ＞」を活用してみては。機能性をアップした「スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞」（3800円）が先日発売されました。

「ハコビズ」は、2019年発売の持ち運びができるツールペンスタンドシリーズ。取り出しやすく視認性の高い立たせる収納が便利と、オフィスワーカーを中心に支持されています。新たに発売された進化版「ハコビズ2」では、大きめガジェットの収納を強化。オフィスのフリーアドレス化やノマドユースにも対応できるスペックとなりました。

今回のアップデート最大の特徴は、ワークシーンで使う機会の多いガジェット類の収納部分を拡張したこと。マウスやACアダプターなど、PC作業には必携なのに意外と忘れがちなアイテムが整理できるようになりました。

本体には上記の小型ガジェット用スペースに加え、ケーブル類用にメッシュポケットも用意。ペン全般やハサミなどの文具類などもまとめられるポケットも全6カ所装備し、収納力に加えて作業開始スピードを高める設計で、より効率よいデスクワークをサポートしてくれます。

自立する「ハコビス」だからこそのメリットも。作業スペースが狭くとも、きちんと環境が整うので、場所を選ばず置けるのも◎。前モデルのような固定ベルトをなくし、構造を見直したことで、ファスナーを開ければ、上部が前方に開きスッと自立。また、中身を立てて収納できるので目的のアイテムがすぐ見つかります。またスマホスタンドになるのもポイントです。ちなみに裏側にはA5サイズポケットを装備し、ノートやメモ帳の収納場所として重宝します。

本体は、落ち着いた雰囲気のポリエステル生地を採用。四角い薄型形状は、ビジネスバッグにストンと入り、オフィスのロッカーでの収まりもいい。サイズは、W235×D55×H185mmで約165g。カラーはビジネスユース向けにグレー、ネイビー、ブラックをラインナップしています。

>> コクヨ

＜文／GoodsPress Web＞

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