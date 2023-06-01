ボルシアMGvsマインツ スタメン発表
[4.19 ブンデスリーガ第30節](ボルシアパルク)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 38 H. Bolin
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 9 フランク・オノラ
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 36 W. Mohya
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
MF 22 ニコラス・フェラチュニク
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 2 フィリップ・ムウェネ
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
※26:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 38 H. Bolin
FW 15 ハリス・タバコビッチ
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 9 フランク・オノラ
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 36 W. Mohya
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
MF 22 ニコラス・フェラチュニク
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 2 フィリップ・ムウェネ
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります