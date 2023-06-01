[4.19 ブンデスリーガ第30節](ボルシアパルク)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

MF 38 H. Bolin

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 14 高井幸大

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 9 フランク・オノラ

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 25 ロビン・ハック

MF 36 W. Mohya

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 6 佐野海舟

MF 8 パウル・ネベル

MF 10 ナディエム・アミリ

MF 19 アントニー・カシ

MF 22 ニコラス・フェラチュニク

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 2 フィリップ・ムウェネ

DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン

DF 30 シルバン・ビドマー

DF 48 K. Potulski

MF 24 川崎颯太

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 14 ウィリアム・ボービング

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります