『ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』邪悪ゴジュウティラノ登場 深水元基演じる黄虎に何が？
19日から東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて会員見放題配信となったTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』は、スーパー戦隊シリーズ50作品目の記念作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品。その中で、テレビシリーズにてワイルドゴジュウウルフの武器だった「オルカブースター5050」が再び登場。そしてそれを手にするのは、心身ともに蝕まれ闇に染まった黄虎直斗／先代ゴジュウティラノ（演：深水元基）。一匹狼だった熊手真白／先代ゴジュウウルフ（演：木村魁希）に手を差し伸べ、仲間として迎えてくれた兄貴分的な存在の黄虎に一体何があったのか。シリーズ初登場の新キャラクター・邪悪ゴジュウティラノが暴れ回る。
【写真】『ポーラー・ビギニング』に邪悪ゴジュウティラノ 深水元基演じる黄虎に何が？
この衝撃的な展開の本作を深掘りし、魅力を倍増させるオーディオコメンタリー、メイキングの配信も決定。さらにテレビシリーズと連動した人気コンテンツ、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ゴジュウジャー補ジュウ計画』のスペシャルエピソードとして『ポーラー・ビギニング 補ジュウ計画』も配信決定。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルマンガの制作も始動。TTFCの『ゴジュウジャー』はまだまだ終わらない。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に登場の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050（ブラックver.）」をDX玩具として商品化。セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ（ブラックver.）」も付属。『オルカブースター5050（ブラックver.）』は、劇中のイメージに基づき、『DXオルカブースター5050』とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録し、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。『DXオルカブースター5050』同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。さらに、商品は別売りの『DXテガソード』や『DXテガソードUNI.ver.』との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、『DXオルカブースター5050』とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。現在、プレミアムバンダイで予約受付中となっている。
オーディオコメンタリーの配信も決定。初の主演となった「熊手真白」役の木村魁希と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で初のチーフプロデューサーをつとめた松浦大悟プロデューサー。そして『スーパー戦隊』シリーズの単独作品としては、本作で初めて監督をつとめた宮崎駿監督（※崎＝たつざき）によるオーディオコメンタリー。なぜ「先代ゴジュウジャー」を描くに至ったのか、木村魁希がこの作品に込めた想いなど、本作品のウラ話を余すところなく語り尽くす。26日から会員見放題配信。
メイキング『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング ビハインド・ザ・シーン』は5月3日から会員見放題配信となる。「こんな過去だったのか！」と撮影初日に現場でコメントする木村魁希が楽しそうなメイキング。そして新山航希、沖田絃乃、アンジェラ芽衣、深水元基ら、先代ゴジュウジャーを演じるキャスト、後のゴジュウジャーとなる吠を演じる冬野心央たちを、クランクインからオールアップまで余すことなく追った。キャストたちの現場コメントからはここだけでしか聞けない『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の裏話も。
ひさしぶりに「懺悔室」へとやってきた熊手真白。そこにいたのは…。そして始まったのは『2026 ポーラーのビギニング ぜんぶバラしまSP〜おや、誰か来たようだ』。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品、つまりは半世紀続いたスーパー戦隊シリーズが一旦の締めくくりを迎える中での殿（しんがり）を務める映像作品は、この補ジュウ計画？5月10日から会員見放題配信となる。
TTFCではスーパー戦隊シリーズの漫画（電子コミック）も会員読み放題で配信中。これまでに『ゴッカンのリタ 王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap情報屋の秘密』、そして現在は毎月第3日曜日に『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』を連載中。そして、次の電子コミック化作品が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に決定。しかも、「アナタが読みたいエピソード」の募集がスタート。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のその後ストーリーや本編では描かれなかったエピソード、空想するifストーリーなど、既存エピソードのリメイク以外ならなんでもOKで広く募集し、集まったアンケート結果を番組プロデューサー、TTFCスタッフで確認して「これは！」と思うエピソードのコミカライズを予定している。
そして『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の配信を記念したオリジナルグッズ受注生産販売の注文を受付中。受注締め切りは5月6日までとなっている。商品詳細はTTFCアプリで確認できる。
この衝撃的な展開の本作を深掘りし、魅力を倍増させるオーディオコメンタリー、メイキングの配信も決定。さらにテレビシリーズと連動した人気コンテンツ、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ゴジュウジャー補ジュウ計画』のスペシャルエピソードとして『ポーラー・ビギニング 補ジュウ計画』も配信決定。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のTTFCオリジナルマンガの制作も始動。TTFCの『ゴジュウジャー』はまだまだ終わらない。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に登場の、黒いカラーリングが特徴的な「オルカブースター5050（ブラックver.）」をDX玩具として商品化。セットには、本商品限定の「センタイリング テガソードアカツキ（ブラックver.）」も付属。『オルカブースター5050（ブラックver.）』は、劇中のイメージに基づき、『DXオルカブースター5050』とは異なる本体カラー・塗装を再現。独自の音声を収録し、トリガーを押すことで銃撃音＆浸食音が発動。『DXオルカブースター5050』同様、撃鉄操作後にトリガーを引くことで必殺技遊びも楽しめる。さらに、商品は別売りの『DXテガソード』や『DXテガソードUNI.ver.』との合体機構を搭載。特徴的な黒いカラーリングで、『DXオルカブースター5050』とは印象の異なる合体遊びが楽しめる。現在、プレミアムバンダイで予約受付中となっている。
オーディオコメンタリーの配信も決定。初の主演となった「熊手真白」役の木村魁希と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で初のチーフプロデューサーをつとめた松浦大悟プロデューサー。そして『スーパー戦隊』シリーズの単独作品としては、本作で初めて監督をつとめた宮崎駿監督（※崎＝たつざき）によるオーディオコメンタリー。なぜ「先代ゴジュウジャー」を描くに至ったのか、木村魁希がこの作品に込めた想いなど、本作品のウラ話を余すところなく語り尽くす。26日から会員見放題配信。
メイキング『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング ビハインド・ザ・シーン』は5月3日から会員見放題配信となる。「こんな過去だったのか！」と撮影初日に現場でコメントする木村魁希が楽しそうなメイキング。そして新山航希、沖田絃乃、アンジェラ芽衣、深水元基ら、先代ゴジュウジャーを演じるキャスト、後のゴジュウジャーとなる吠を演じる冬野心央たちを、クランクインからオールアップまで余すことなく追った。キャストたちの現場コメントからはここだけでしか聞けない『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の裏話も。
ひさしぶりに「懺悔室」へとやってきた熊手真白。そこにいたのは…。そして始まったのは『2026 ポーラーのビギニング ぜんぶバラしまSP〜おや、誰か来たようだ』。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のラストを飾る映像作品、つまりは半世紀続いたスーパー戦隊シリーズが一旦の締めくくりを迎える中での殿（しんがり）を務める映像作品は、この補ジュウ計画？5月10日から会員見放題配信となる。
TTFCではスーパー戦隊シリーズの漫画（電子コミック）も会員読み放題で配信中。これまでに『ゴッカンのリタ 王様戦隊キングオージャー』、『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap情報屋の秘密』、そして現在は毎月第3日曜日に『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還』を連載中。そして、次の電子コミック化作品が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に決定。しかも、「アナタが読みたいエピソード」の募集がスタート。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のその後ストーリーや本編では描かれなかったエピソード、空想するifストーリーなど、既存エピソードのリメイク以外ならなんでもOKで広く募集し、集まったアンケート結果を番組プロデューサー、TTFCスタッフで確認して「これは！」と思うエピソードのコミカライズを予定している。
そして『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の配信を記念したオリジナルグッズ受注生産販売の注文を受付中。受注締め切りは5月6日までとなっている。商品詳細はTTFCアプリで確認できる。