NiziUミイヒ・アヤカ・リク・マヤ、プライベート感あふれる“変装なし”箱根旅ショット公開「オーラが隠せてない」「癒しの4ショット」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月18日、自身のInstagramを更新。AYAKA（アヤカ）、RIKU（リク）、MAYA（マヤ）との箱根旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】NiziUメンバー「箱根に天使来てた」と話題のプラベ写真
ミイヒは「箱根旅」と電車の絵文字を添えて、アヤカ、リク、マヤと共に訪れた箱根での姿を複数枚投稿。メンバー同士で顔を寄せ合い、笑顔でポーズを決める写真を公開した。それぞれの個性が光るおしゃれな私服姿で、旅を満喫する様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「仲の良さが伝わってきて尊い」「私服姿もみんな可愛すぎ」「オーラが隠せてない」「癒しの4ショット」「箱根に天使来てた」「楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「箱根に天使来てた」と話題のプラベ写真
◆ミイヒ、メンバーとのプライベートな“箱根旅”披露
ミイヒは「箱根旅」と電車の絵文字を添えて、アヤカ、リク、マヤと共に訪れた箱根での姿を複数枚投稿。メンバー同士で顔を寄せ合い、笑顔でポーズを決める写真を公開した。それぞれの個性が光るおしゃれな私服姿で、旅を満喫する様子を披露している。
◆NiziUメンバーの箱根旅に反響
この投稿に、ファンからは「仲の良さが伝わってきて尊い」「私服姿もみんな可愛すぎ」「オーラが隠せてない」「癒しの4ショット」「箱根に天使来てた」「楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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