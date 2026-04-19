クマ駆除中に60歳女性が山中で滑落し大けが　日没で下山断念…一夜待機、防災ヘリで救出　山形市

山形市でクマの駆除活動で山に入っていた女性が足を滑らせて数十m滑落し、大けがを負った。現場に消防が駆け付けたものの、日没のため下山を断念。山中で待機となっていた。女性は翌朝に消防防災ヘリで無事救出され、病院に搬送された。

クマ駆除に向かった女性が滑落

山形市で13日午前6時半頃、岩肌がむき出しになった山の中で助けを待つ人影があった。撮影されていたのは、山形県の消防防災ヘリ「もがみ」による救助の一部始終だ。

隊員に抱えられて助け出されたのは、山形市の団体職員、鈴木美香さん（60）だ。

警察と消防によると、鈴木さんは猟友会に所属しており、12日にクマの駆除活動のために山に入った。

しかし、足を滑らせて転倒し、数十m滑落した。鈴木さんは手首や指、肋骨を折って自力で動けなくなったという。

山中で一夜…大けがした女性を救助

事故は一緒に活動をしていた人が通報した。

消防が現場に駆けつけ、下山しようとしたものの日没で断念。近くで夜が明けるのを待つことになった。

そして、13日午前6時半頃、消防の防災ヘリで無事救助され、その後、病院に搬送された。

（「イット！」 4月14日放送より）