乃木坂46の元メンバーでタレントの与田祐希(25)が19日までに自身のインスタグラムを更新。ファンクラブイベントで「バカ殿」姿を“披露”した。



【写真】ノリノリで奇抜衣装！本家との共演見たかった～

「FCお花見イベントありがとうございました!アットホームで楽しい時間でした 今年の春、大満足」とつづり、スクリーンの前で両頬に手を添えてポーズを取る写真を投稿。注目は大きなスクリーンに写った与田の姿だ。ちょんまげカツラにド派手なオレンジ着物と金色の袴を着た「バカ殿スタイル」。扇子片手に両手を広げ、満足げな表情で座る貫禄の一枚は、昨年発売したカレンダーの一コマで、同じ格好のアクリルスタンドもグッズ化されている。



私服姿や「オフィシャルグッズです」というパジャマ姿にキュートな猫耳型飾りをつけたショットも公開。ファンからは「めっちゃ超可愛すぎ」「志村けんさんとコントして欲しかったなぁ」「与田ちゃんが楽しそうでよかった」「こんなお殿様が治める国なら喜んで働いて年貢を納めます」「バカ殿様似合うばい」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）