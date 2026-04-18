情報番組「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（ＴＢＳ系）で１８日、京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見され、父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕された事件を取り上げた。

この日は公衆トイレ付近の現場検証が行われた。元千葉県警警部補の森雅人氏は「警察がまだ明確に公表していない現場が２種類あります。１つは結希君のご遺体が見つかった場所以外にある遺棄現場。警察は複数箇所あると言っていますが、明確にはしていません。もう１つは結希君を殺害した現場ですね。これが第一の遺棄現場になる可能性がある。それらの場所を特定する作業を行ったものと思います」と解説した。

森氏は現地に取材に行った時に、現場検証が行われた公衆トイレに立ち寄ったという。「交通は閑散ではあるものの、大きな駐車場があって多くの人が利用するという印象があります。そこに何日も遺体を放置しておくというのは、容疑者にとってかなりリスクのある行動。遺棄していたとしても、そんなに長時間ではないのかなと思います。もしくは殺害現場の可能性も否定し切れないと思いますね」と述べた。