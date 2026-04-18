【4月のムーンアクション】4月24日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■4月のムーンアクションは？

4月の満月のことをネイティブアメリカンは開花の早い野花にちなんで Pink Moon（桃色月）と呼んでいました。Pink Moonを眺めると、恋が叶うともいわれています。

花に花言葉があるように、宝石やパワーストーンにもそれぞれ石言葉があります。たとえば、ダイアモンドは固い鉱物なので「永遠の絆」などの石言葉があり、永遠の愛を誓う結婚や婚約のときに贈られます。誰かにプレゼントするときや自分用に買うときに知っていると、タリスマン（お守り）効果がより一層アップします。

2026年は木星が蟹座にあるので、心がザワザワしがち。早まった判断を下しやすいので感情的にならないことが大切です。家族や地域など、小さなコミニュテイで活動する機会も増えるので、周囲の人との絆も強くなるでしょう。特によくも悪くも「家族」がキーワードになりますから、優先的に行動を。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■4月21日〜30日

21日（月齢3.6）……眠れない夜はピローミストを枕に一振り。いい夢を見られそう。

22日（月齢4.6）…… 献血がオススメ。血液検査にもなります。

23日（月齢5.6）……朝早く起きて時間を有効に使いましょう。会社や学校まで一駅歩いてみるのも◎。

24日（月齢6.6・上弦）……牧場や植物園など自然の多いところへ。リラックスできそう。

25日（月齢7.6）…… 小さな動物と触れ合って。ペットを飼うのも賛成。

26日（月齢8.6）……ボランティア活動がオススメ。募金するのも大賛成。

27日（月齢9.6）……ジャンクフードはたまになら。食べ過ぎは体に毒。

28日（月齢10.6）……悪夢を見たら「バク食え」と唱えて。逆夢かもなので気にせずに。

29日（月齢11.6）……あこがれの人に急接近。いいとこは真似して取り入れて。

30日（月齢12.6）……立候補にツキあり。自信がなくても、誰かがサポートしてくれるから大丈夫。

4月23日はサンジョルディの日。恋人同士で花と本を送る日です。一説によれば、花はバラの花で、女性は本を男性に、男性は女性に花を贈る日といわれています。

聖ジョルディはディオクレティアヌス帝に仕えた勇者。その昔、シレネの湖に住む悪い龍に生贄としてささげられた王女を救うために戦いを挑み、見事その龍を退治したという伝説で広くヨーロッパの人々に親しまれています。本を送るのはステキですね。是非お試しを。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。