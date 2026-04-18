◇関西六大学野球春季リーグ第3節1回戦 大商大2―0龍谷大（2026年4月18日 わかさスタジアム京都）

関西六大学野球の春季リーグは18日、第3節の1回戦2試合が行われ、大商大は龍谷大を2―0で下して先勝した。

プロ注目の最速149キロ左腕・星野世那（4年）が2年春以来2度目の完封で今春初勝利を挙げた。

最速145キロを計測した直球を軸にカットボール、チェンジアップなどを有効活用。8回まで被安打2にまとめ、2―0の9回には2安打を許して2死二、三塁を招くも、最後は二ゴロで締めて4安打完封勝利を飾った。

「ストライク先行の投球で攻撃へのリズムをつくることを意識していました。体力に余裕があったことが一番の要因かなと思います」

先発した大経大との今春初戦は球数109球で5回3失点に終わり、今回は104球完投と修正力も発揮した。

昨秋は左肘痛で登板1試合に終わった中、NPB5球団のスカウトが視察した一戦で完全復活を告げる快投を披露。2人態勢で見守った阪神の岡本洋介スカウトは「球の走りもいいし、変化球から制球まで良かった。うまく投球していると感じました」と評価した。

◇星野 世那（ほしの・せな）2004年（平16）6月14日生まれ、滋賀出身の21歳。小2から仰木スポーツ少年団野球部で野球を始めて投手と外野手を務める。仰木中では草津リトルシニア・パンサーズに所属。近江（滋賀）では1年秋から背番号11でベンチ入りし、甲子園には3年春夏の2度出場。大商大では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、2年秋に最優秀防御率受賞。1メートル79、78キロ。左投げ左打ち。