歌手の小柳ルミ子（73）が18日、大阪・サンケイホールブリーゼでデビュー55周年のヒストリーライブを行った。

大胆に胸元の開いた、黒のセクシードレスで登場した小柳は、58曲目の最新曲「愛は輪廻転生」を熱唱してのオープニング。「ルミちゃ〜ん！」コールの数々に「ダメだよ泣かしちゃ…」といきなり涙腺が崩壊した。

「55年、とてつもない長い年月。感謝しかありません」と言葉をかみしめ「わたしの城下町」「今さらジロー」「星の砂」「瀬戸の花嫁」などヒット曲を披露した。

開演前には囲み取材にも応じこの日、くしくも小柳が芸能生活をスタートさせるきっかけとなった宝塚音楽学校の入学式だったことを聞かされると「え、そうですか？（新入生は）114期生？私、56期」などと驚きの声を上げた。

続けて新入生に「初心忘れるべからず」の言葉を送り「今日のこの気持ちを忘れないで。志を高く持って入ってきたに違いないんですよね。プロの舞台人目指して“私、人生のプロですから“と言える人がたくさん出て欲しい」と、新曲「愛は輪廻転生」の歌詞“私、人生のプロ…”を引用してエールを送った。

ステージ上でも宝塚時代のことに触れ「大阪に来ると宝塚時代のことを思い出すんです。15歳で、委員長という責任ある立場でね」と、首席で卒業した実績通り、成績優秀だった当時を回顧。「ホントにつらい毎日だったんです。苦しくて毎日、枕をぬらしていましたけれど、めげないで乗り越えてきたからこそ今の自分がいるんだと思います」などと感謝していた。