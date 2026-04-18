24歳モーグル女子が…「かっちょえぇぇぇ」白タンクトップでモデル姿を披露「家宝にします！！！」

モーグルの中尾春香がモデル姿を披露した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル日本代表で、24歳の中尾春香が4月17日、自身のインスタグラムを更新し、雑誌のモデルになった姿を披露した。

【写真】「スタイル良すぎてかっこいい！」モーグル中尾春香のモデル姿をチェック

男性ファッション誌『Safari』の撮影のため、中尾は白のタンクトップとデニムのボトムスというコーディネートを披露。左手にはバッグと、競技用のヘルメットを持ち、笑みを浮かべており、「載せていただくことになりました ぜひ見てください」とアピールした。

この投稿には、ファンから「美しい 表紙もいけるよ」「かっちょえぇぇぇ」「カッコイイっす！」「家宝にします！！！」「クールビューティ︎」「スタイル良すぎてかっこいい！」「新たなる1面ですね 完璧すぎます 表情が素敵すぎる！」「こんなに綺麗なモデルさん見たことない」と、雪上とは違った姿に絶賛の声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]