俳優・荒牧慶彦(36)の公式Xが18日に更新され、出演中のミュージカル「フラガリアメモリーズ〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の上演中に足を負傷したことを報告。その上で、18、19日公演は声のみの出演となることを伝えた。

荒牧の公式Xに所属事務所のコメントが掲載され、「昨夜、荒牧は公演中に足を負傷し、終演後病院にて診察・検査を受け、適切な処置をしていただきました。応援してくださる皆様、ならびにご観劇を予定されている皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と報告。

「現状、本人の自力歩行が困難な状態にあることを受け、製作委員会および関係各所と慎重に協議を重ねました結果、4/18（土）・4/19（日）の公演につきましては、一部演出を変更の上、「声のみの出演」とさせていただくこととなりました」とし、「一日でも早く完全に復帰できるよう、事務所全体で荒牧をサポートして参ります。回復状況などはわかり次第、ご報告させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

舞台の公式SNSでも荒牧の負傷を伝え、「医療機関の診断結果を踏まえ、所属事務所、製作委員会で協議のうえ、一部演出を変更の上、荒牧さんは舞台袖から台詞を発声して上演いたします」と説明した。