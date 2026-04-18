【GW＆週末おでかけ】熱海の絶景×約600種4,000株のバラが彩る！　「ACAO ROSE FESTA 2026」開催

ACAO SPA & RESORTが運営する「ACAO FOREST」（静岡県熱海市上多賀）は4月21日から6月7日までの期間、園内に約600種4,000株のバラが咲き誇る季節にあわせて、「ACAO ROSE FESTA 2026（アカオ ローズ フェスタ ニーマルニーロク）」を開催します。

イベント期間中は、バラをテーマにした限定グルメやハンドメイド体験、フォトキャンペーンなど、バラとともに楽しめるさまざまな企画を展開します。

■熱海の絶景と色鮮やかな花々の景観が楽しめる特別な空間

20万坪の丘陵地に広がる「ACAO FOREST」は、個性豊かな13のテーマガーデンとアートが点在するリゾートパーク。園内では、季節ごとに異なる花々やハーブがガーデンを彩り、訪れるたびに異なる景観を楽しめます。

春から初夏にかけてはバラが最も美しく咲き誇り、約600種4,000株のバラが園内を華やかに彩ります。やわらかな色合いと香りに包まれながら、ゆったりとした散策を楽しめます。

「ウェディングガーデン」や「コレクションガーデン」、「エバーガーデン」では、アーチに沿ってバラが立体的に植栽され、360度バラに囲まれる風景が広がります。

他にも色鮮やかなフレンチローズが咲き誇る「フレンチローズガーデン」、パステル系の色合いのイングリッシュローズが楽しめる「イングリッシュローズガーデン」など、園内各所で異なるバラの景観を堪能できます。

バラの品種の詳細は、フロントで配布しているイベントガイドにも掲載されているので、散策の際に活用するのもおすすめです。

また、期間中はバラの香りを取り入れた「薔薇のガーデンブランチ」や「鴨肉のロティ ローズヒップソース」、「ローズスフレチーズケーキ」などの限定メニューに加え、手軽に参加できるハンドメイド体験や豪華賞品が当たるフォトキャンペーンも実施します。

さらに熱海のレトロな風景と共に楽しめるインスタントカメラのレンタルなど、その場で思い出を形に残せる体験も用意。熱海の絶景と色鮮やかな花々の景観が楽しめる特別な「ACAO FOREST」をぜひ、満喫してはいかがでしょうか。

■開催概要

名称：ACAO ROSE FESTA 2026

期間：2026年4月21日〜6月7日

場所：ACAO FOREST（静岡県熱海市上多賀1027-8）

営業時間：9:00〜17:00（16:00最終入園）

内容：

（1）限定グルメメニュー（提供場所：COEDA HOUSE／CODA ROSSA／nagisArt café）

（2）限定ハンドメイド体験（提供場所：gift & workshop「cokage」）

（3）限定ノベルティとしてオリジナルフォトカードをプレゼント

（4）熱海のレトロな風景と共に楽しむインスタントカメラのレンタル開始

（5）ロマンティック♡ACAOローズフォトキャンペーン

（6）第4回ACAOわんわんフォトコン

■「ACAO ROSE FESTA 2026」 の見どころ

5月上旬から6月上旬にかけて様々な品種のバラが楽しむことができ、特に5月中旬から下旬にかけて見頃のピークを迎えます。

ウエディングガーデン ▶︎ 入口を囲う赤と黄色のバラが美しい庭園です。

※楽しめるバラの品種：つるサラバンド、サハラ’98、アイスバーグ、サマースノー、ウェスターランドなど

イングリッシュローズガーデン ▶︎ イングリッシュローズと相性の良い宿根草の共演が美しいバラの庭園です。

※楽しめるバラの品種：サーエドワードエルガー、アンブリッジローズ、グラハムトーマスなど

コレクションガーデン ▶︎ バラの野生種を中心に植栽した庭園で立体的な植栽が楽しめます。バラ博士上田善弘氏から寄贈された希少種もこのガーデンでお楽しみいただけます。

※楽しめるバラの品種：リージャンロードクライマー、春霞、ロサプラティアカンサ、ロサギガンテアなど

エバーガーデン ▶︎ バラのアーチが美しいロマンチックな庭園です。フォトスポットにオススメです。

※楽しめるバラの品種：オリビアローズオースチン、新雪、アンジェラ、ローゼンドルフシュバリースホップなど

クライミングローズガーデン ▶︎ 様々なツルバラを使って花のアーチが※楽しめる静かな庭園です。

※楽しめるバラの品種：ニュードーン、サンセットグロウ、メアリーローズなど

■限定グルメメニュー

（提供場所：COEDA HOUSE／CODA ROSSA／nagisArt café）

◇【COEDA HOUSE】

名称：薔薇のガーデンブランチ

価格：2,500円

提供場所：COEDA HOUSE

詳細：薔薇とビーツのガーデンボウル。

彩り米とわさび菜にビーツや季節野菜を合わせ、薔薇を添えた華やかな一皿。柑橘ドレッシングとローズシロップで爽やかに仕上げました。

◇【CODA ROSSA】

名称：薔薇・檸檬・トマトのインサラータ

価格：1,980円

提供場所：CODA ROSSA

詳細：塩やオイルでシンプルに味付けした野菜料理「インサラータ」。

薔薇の花びらとフレッシュトマト、熱海檸檬を合わせた爽やかな一皿です。

名称：鴨肉のロティ ローズヒップソース

価格：3,850円

提供場所：CODA ROSSA

詳細：香ばしく焼き上げた鴨肉に、 ローズヒップの爽やかな酸味を合わせました。華やかな香りとともに、上品な味わいを堪能できます。

名称：Fiore di Rosa（フィオーレ・ディ・ローザ）

価格：1,320円

提供場所：CODA ROSSA

詳細：白ワインにローズとエルダーフラワーの香りを重ね、軽やかなソーダで仕上げたフローラルカクテル。バラの余韻が心地よく広がる一杯に仕上げました。

◇【nagisArt café】

名称：ローズレモネード

価格：770円

提供場所：nagisArt café

詳細：オリジナルブレンドの薔薇のハーブティーに自家製熱海レモンシロップを合わせた、華やかな香りと爽やかな酸味のローズドリンクです。

名称：ローズスフレチーズケーキ

価格：770円

提供場所：nagisArt café

詳細：ふんわり軽いスフレチーズにほのかな薔薇の香りをまとわせた春のデザート。ひと口ごとに春の香りを感じる、やさしい味わいを楽しめます。

■限定ハンドメイド体験

（提供場所：gift & workshop「cokage」）

名称：ローズネイルオイル

価格：3,500円

所要時間：10分〜20分

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：「バラの女王」とも呼ばれるダマスクローズの香りを、ホホバオイルと合わせて作るネイルオイル体験です。

名称：ローズヴェールパフューム

価格：4,000円

所要時間：10分〜20分

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：上品で華やかな香りが特徴のダマスクローズを使った、ローズの香水作り。シンプルな工程で、だれでも気軽に作れます。

名称：リトルローズチェスト

価格：5,000円

所要時間：50分〜60分

提供場所：gift & workshop「cokage」

詳細：小さなチェストに、バラやお花をアレンジして作るフラワー体験。引き出しからお花があふれるように咲く、可愛らしく華やかなアレンジメントで、部屋に飾るだけで空間を華やかに彩ります。

■限定ノベルティをプレゼント

対象店舗にて限定メニューを注文すると、先着でオリジナルフォトカードをプレゼントします。

配布店舗：COEDA HOUSE / CODA ROSSA / nagisArt café / gift & workshop「cokage」

仕様： 全4種（店舗ごとにデザインが異なります。）

スマホの裏に挟めるサイズ感として、ステッカータイプ（2種）とブックマーカータイプ（2種）を用意しました。

※なくなり次第終了となります。

■インスタントカメラのレンタル開始

熱海のレトロな空気感とともに楽しむ新たな撮影体験として、インスタントカメラのレンタルを開始。デジタルとは異なる、アナログならではのやわらかな質感で、愛犬や友人との思い出を印象的に切り取ることができます。

詳細：インスタントカメラ本体レンタル ＋ フィルム（10枚）

料金：1セット2,500円

また、懐かしい色味が若年層を中心に再評価されている使い捨てカメラの販売も行っています。撮り終わった後のワクワク感も含め、思い出をより印象的に彩ります。

■ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。

太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを※楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設であるgift & workshop「cokage」もあります。

入場料金：大人2,500円〜（前売：2,250円〜）、小人（小学生）1,000円 未就学児無料

★4月25日〜6月14日は料金が変動します

⇨ 大人3,000円〜（前売：2,700円〜）、小人（小学生）1,000円 未就学児無料

※ペット同伴の場合は別途1,000円かかります。

営業時間：9:00〜17:00（16:00最終入園）

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

休園日：無し ※荒天時休園の場合あり

アクセス：JR熱海駅より東海バス6番線乗車〜「アカオフォレスト」下車、熱海駅前より送迎バス（9時50分〜15時25分）

ホームページ：https://acao.jp/forest

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest

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