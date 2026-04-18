「全力で自分を信じて、、生きる！」ローラ、美背中際立つ姿を披露「クレオパトラの生まれ変わりでは」
タレントのローラさんは4月16日、自身のInstagramを更新。色っぽい姿を披露しました。
【写真】ローラの美背中ショット
コメント欄では「ローラちゃん綺麗」「永久保存版決定」「クレオパトラの生まれ変わりではないだろうか」「綺麗な背中」「このタイミングでこの言葉をくれるなんて神だよ」「素敵すぎる！」「ローラちゃんが、自分を信じる姿大好き」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】ローラの美背中ショット
「素敵すぎる！」ローラさんは「人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる！」とつづり、5枚の写真を載せています。背中が大きく開いたニットトップスを着用し、美しい背中があらわに。凛としたクールな表情と、圧巻のスタイルが際立っています。
美しいモデルショットを披露3月21日には「制服という、整えられた世界」とつづり、トム ブラウンの衣装姿を披露したローラさん。スクールスタイルの衣装からは抜群のスタイルがあらわに。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)