周囲の子と比べて発達がゆっくりで、「どうしてできないのだろう」と不安になることもあるかもしれません。知的障害は主に発達期に生じる障害で、知的な発達が遅れ日常生活に支援が必要な状態を指します。単なる努力不足や個性の問題ではなく、適切なサポートを受けることでその方なりの生活を送ることが可能です。本記事では、知的障害の子どもと大人で見られる特徴の違いについて解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「知的障害」にはどんな「特徴」が現れるかご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

知的障害にみられる特徴

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

コミュニケーション面ではどのような特徴がありますか？

知的障害がある方は全般的に言葉の発達が遅れやすく、年齢相応の語彙や表現力が身につきにくい傾向があります。軽度の知的障害であれば日常会話程度の簡単なやりとりは可能ですが、冗長な説明や抽象的な表現を理解することが難しく、複雑な内容の会話になるとうまく対応できません。また、自分の気持ちや考えを言葉で整理して伝えることにも時間がかかる場合があります。重度の知的障害になると、言葉による意思疎通そのものが難しくなり、周囲は表情や身振りなどから相手の気持ちを汲み取って支援する必要があります。

大人と子どもで特徴に違いがありますか？

知的障害の特性は一貫していますが、子どもと大人では環境や役割が異なるため、現れる困難は変化します。子どもの頃は発達の遅れとして現れ、言葉の遅れや学習の習得に時間がかかるといった形で気付きます。幼児期は遊び方や対人交流の幼さ程度でも、小学校入学後には学習や集団行動の困難が目立ち始め、判明する機会が増えます。

一方、大人になると生活範囲や責任が広がることで新たな困難が生じます。学生時代はサポートで生活できていた軽度知的障害のある方も、社会に出て初めて、仕事での指示理解の困難や人間関係の微妙なニュアンスが読めないといった問題に直面し、そこで初めて知的障害だと判明することもあります。

知的障害のある子どもの主な特徴を教えてください

知的障害のある子どもに見られる特徴として、言語発達の遅れがまず挙げられます。就学後は、読み・書き・計算などの学習面のつまずきが顕著で、抽象的な概念の理解も苦手です。また、全体的な学力の低さがみられ、特別支援教育を受けることが多いです。対人面や社会性では、同年代と比べて幼い行動が目立ちます。重度の場合は言葉での発語が少なく、身振り手振りで意思表示をすることもあります。

知的障害のある大人に多い困りごとは何ですか？

大人の知的障害者は、主に就労面と日常生活の自立面で困難に直面します。就労面では、仕事の習得や遂行に時間がかかり、文書理解や新しい業務手順の習得に苦労します。また、暗黙の了解や職場のマナーといった目に見えないルールの把握も難しく、意図せずミスをしたり、報連相が滞ることがあります。複数の指示で混乱し、優先順位がつけられないこともミスにつながります。

また、日常生活では、金銭管理や役所の手続き、健康管理で困ることがあります。対人関係でも孤立しやすく、公的支援や理解が得られないと、うつ病などの二次的な精神疾患を発症するリスクもあります。知的障害のある大人が安定した社会生活を送るためには、これらの困難を踏まえた環境調整と支援が不可欠です。

編集部まとめ

知的障害は決して珍しい障害ではなく、誰にでも起こりうる発達障害の一つです。本人の意志で克服できるものではないため、早期に適切な支援につなげることが大切です。しかし、子どもの頃から大人になるまで、必要な支援の形は変化します。そのため、生涯にわたって利用できる制度やサービスが整備されています。決して一人で抱え込まず、行政や専門家の力を借りながら環境を調整していけば、知的障害があっても社会でその人らしく成長、活躍することができます。

参考文献

『知的障害児（者）基礎調査：調査の結果』（厚生労働省）

『（３）知的障害』（文部科学省）

『障害のある人に対する相談支援について』（厚生労働省）