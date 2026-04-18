プロレス界のレジェンド、ジャイアント馬場さん(1999年死去、享年61)とアントニオ猪木さん(2022年死去、享年79)のデビュー65周年を記念した特別企画「BI砲展」が29日から5月11日まで埼玉県川越市の丸広百貨店川越店で開催される。(文中一部敬称略)



【写真】同じリングで共闘した時代も ジャイアント馬場さんとアントニオ猪木さん

力道山が率いた日本プロレスに入門した両雄のデビューは同じ日だった。1960年9月30日、東京・台東区体育館で、馬場さんは田中米太郎、猪木さんは大木金太郎と対戦。その後、レスラーとして数々の名勝負を繰り広げ、経営者として馬場さんは全日本プロレス、猪木さんは新日本プロレスを創設して日本マット界の2大潮流を作った。



今回の特別企画「ジャイアント馬場・アントニオ猪木 デビュー65周年記念『BI砲展』」は入場無料。現役時代の貴重なチャンピオンベルトやリングシューズ等をはじめ、プライベートでの愛用品、大会ポスターなど貴重な資料を展示し、関連グッズや会場限定アイテムの販売も予定している。



さらに、２人の愛弟子である、全日本や新日本で育ったトップレスラーたちのトークショー、グッズ購入者を対象とした2ショット撮影会も実施。29日は川田利明、5月5日は武藤敬司、6日は小橋建太、9日は藤波辰爾、10日は前田日明が来場する（いずれも15時開始)。



主催者側は「デビュー65周年という節目に、昭和の日本スポーツ界を牽引した二大巨星の軌跡と、その実像に迫ります」とアピールしている。



（よろず～ニュース編集部）