岩田剛典、貴重なLDH本社ミニツアー実施 圧巻の光景に、スタジオ驚がく
三代目J SOUL BROTHERSパフォーマー、ソロアーティスト、俳優の岩田剛典が19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜）に登場する。
【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典
今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画「リモートインタビュアー」。今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプロデュース業にも進出する柴咲コウ、そして三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながら、ソロアーティスト、俳優としても快進撃を続ける岩田剛典が登場する。
端正なルックスと圧倒的なパフォーマンスで愛される岩田が、その裏に秘めた「緻密な戦略」と「負けず嫌いの本性」をさらけ出す。ソロプロジェクト始動時には、自らパワーポイントで企画書を作成し、HIRO氏に直接プレゼンテーションを行ったという。コンセプトからビジュアル、楽曲まで一気に作り込み自らの道を切り拓いた、ビジネスマン顔負けの行動力に迫る。
また、高校時代に「レギュラーになれる確率が高いから」という理由でラクロス部を選択したという徹底した戦略的思考は、現在のアーティスト活動における市場選びにも色濃く反映されている。 かつて同業者から投げかけられた「すぐ消える」という言葉をバネに、他には真似できないスキルを身につけ、個性を磨き続けてきた不屈の精神を解剖する。
さらに今回は、岩田自らがカメラを持ち、普段は見られないLDH事務所の内部を案内する「LDH本社ミニツアー」を敢行。宇宙船のような近未来的なミーティングスペースや歴代のトロフィー、CDジャケットが並ぶ圧巻の光景に、スタジオは大きな興奮に包まれる。
【写真】「また若返ってる」“さっぱり”ニューヘアを披露した岩田剛典
今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画「リモートインタビュアー」。今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプロデュース業にも進出する柴咲コウ、そして三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながら、ソロアーティスト、俳優としても快進撃を続ける岩田剛典が登場する。
また、高校時代に「レギュラーになれる確率が高いから」という理由でラクロス部を選択したという徹底した戦略的思考は、現在のアーティスト活動における市場選びにも色濃く反映されている。 かつて同業者から投げかけられた「すぐ消える」という言葉をバネに、他には真似できないスキルを身につけ、個性を磨き続けてきた不屈の精神を解剖する。
さらに今回は、岩田自らがカメラを持ち、普段は見られないLDH事務所の内部を案内する「LDH本社ミニツアー」を敢行。宇宙船のような近未来的なミーティングスペースや歴代のトロフィー、CDジャケットが並ぶ圧巻の光景に、スタジオは大きな興奮に包まれる。