この週末は日曜日ほど広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。日曜日をピークに25℃以上の夏日が続出しそうです。

北海道と九州の西に低気圧があります。このため、きょうは西と北は傘の出番の所があるでしょう。本州付近は高気圧の範囲です。高気圧の中心がずれているため、雲が広がりやすいが、東日本を中心に晴れ間があるでしょう。あすは、高気圧の中心が本州付近に進んできます。九州で引き続き傘の出番になりますが、北日本も天気が回復して晴れのエリアが拡大しそうです。日本のはるか南の海上に台風4号があります。小笠原諸島ではきょうを中心に高波に警戒が必要です。

きょうの午前中は、東日本は晴れ間がありますが、西日本と北日本は日本海側を中心に雨が降りやすいでしょう。北日本は北海道を中心に雨が強まったり、落雷や突風の可能性もあります。午後になると、西日本は九州を中心に雨で、本降りの所もあるでしょう。予想雨量は、あす朝にかけて最大、九州南部で100ミリです。東日本は雲がかかる所もありますが、午後も広い範囲で日差しがあります。紫外線が、残暑が厳しい9月と同じレベルで強まっています。紫外線対策も心がけましょう。夜は東北も天気が回復に向かい、夜桜見物は雨具なしで楽しめそうです。

最高気温は、関東から西で23℃前後で、甲府は26℃と夏日に、東京は23℃の予想です。東日本は内陸を中心に湿度が低めでカラッとした体感ですが、西日本は湿度が高めでムシムシと感じるかもしれません。北日本は18℃くらいで20℃に届く所もあり、初夏の暖かさになるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：10℃

青森 ：18℃ 盛岡：18℃

仙台 ：20℃ 新潟：20℃

長野 ：23℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：23℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：23℃ 松江：24℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃

あすは、北日本の天気も回復して、晴れのエリアが拡大します。中国、四国から北海道まで晴れマーク、お出かけ日和になるでしょう。九州は引き続き、雨が降り、本降りの所がありそうです。

あすは日差しのパワーも加わり、気温が上がります。最高気温は、福島で25℃と東北でも夏日になる所がありそうです。東京も25℃と今年2日目の夏日になるでしょう。甲府は27℃、大阪では25℃と関東から中国地方を中心に夏日が続出する予想です。湿度が低めで、からっとした暑さになりますが、暑さ対策はした方がよさそうです。また、朝晩との寒暖差にもご注意ください。

この先、来週後半に広い範囲で雨が降るまでは、初夏のような暖かさが続く見込みです。大阪や福島など連続で夏日になる所もあるでしょう。